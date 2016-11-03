Новосибирская строительная фирма требует с "дочки" РЖД 1,6 млрд руб

14:12 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит 6 декабря иск новосибирской строительной компании "Афина Паллада" о взыскании с дочерней структуры РЖД 1,6 миллиарда рублей задолженности, сообщили РАПСИ в суде.

АО СК "Афина Паллада" требует задолженность по договору строительного подряда с АО "РЖДстрой" в лице Строительно-монтажного треста № 13.

Компания "РЖДстрой" была создана в 2006 году на базе предприятий строительного комплекса ОАО "РЖД". В ее составе 18 филиалов, работающих по всей территории России.