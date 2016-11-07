Апелляция отменила акт о возмещении петербургским метро 466 млн руб ущерба

12:14 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя - РАПСИ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу ГУП «Петербургский метрополитен», отменив решение арбитража Санкт-Петербурга и Ленобласти о законности акта (представление) городской Контрольно-счетной палаты (КСП) о возмещении заявителем 466,5 миллиона рублей ущерба, причиненного бюджету города, говорится в постановлении суда.

Заявитель обжаловал в апелляции решение первой инстанции от 22 июля.

Арбитражный суд Северо-Западного округа 1 июля 2015 года отменил прекращение производства по этому делу и постановил рассмотреть его по существу. Кассационный суд удовлетворил жалобу ГУП «Петербургский метрополитен» и отменил определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти от 4 марта 2015 года и постановление апелляционного суда от 7 мая 2015 года о прекращении производства по этому делу. Дело было направлено в суд первой инстанции.

По версии Следственного комитета (СК) РФ, «в 2012 году глава петербургского метро Владимир Гарюгин и соучастники при заключении инвестиционного договора о строительстве комплекса наземного вестибюля станции «Адмиралтейская» руководствовались собственными интересами». В итоге бюджету города Санкт-Петербурга был причинен ущерб в сумме не менее 466 миллионов рублей.

Арбитраж Петербурга 4 марта 2015 года прекратил производство по иску метрополитена. В определении говорится, что обжалуемое представление КСП не обладает признаками ненормативного правового акта, поскольку не содержит властно-распорядительных предписаний, влекущих для заявителя юридические последствия. Административная ответственность за неисполнение представлений контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований Кодексом РФ об административных правонарушениях не установлена, посчитал суд первой инстанции. При таких обстоятельствах, это дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Кассационный суд не согласился с доводами арбитражного суда первой инстанции. «Оспариваемое представление КСП обладает признаками ненормативного правового акта, поскольку порождает для заявителя правовые последствия, обязывает его к действенным и ощутимым мерам, направленным на восстановление правопорядка в бюджетной сфере, создает очевидные препятствия для осуществления экономической деятельности, затрагивает сферу его имущественных прав и законных интересов», — считает кассационный суд. Кроме того, «промежуточный характер такого документа (представления), равно как и отсутствие предусмотренной законом административной ответственности за неисполнение представления не означают его сугубо информационный характер и не исключают для заявителя перспективу восстановления прав в судебном порядке».

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин в мае 2015 года сообщил, что суд наложил арест на земельные участки, дом, машину и деньги главы петербургского метро Владимира Гарюгина, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями. «Следствием приняты исчерпывающие меры для обеспечения возможности возмещения ущерба, причиненного бюджету города Санкт-Петербурга», — отметил Маркин. Арестованы принадлежащие подозреваемому Гарюгину денежные средства в сумме более 31 миллиона рублей, крупные суммы денежных средств в иностранной валюте, а также три земельных участка, расположенных в различных районах Ленинградской области, жилой дом, автомобиль Тойота Лэнд Крузер и три сберегательных сертификата общей стоимостью 2,4 миллиона рублей, сообщил он.