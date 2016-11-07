Подано заявление о банкротстве нижневартовского дилера Ford

13:52 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Ханты-Мансийского округа зарегистрировал заявление о банкротстве официального дилера Ford в Нижневартовске ООО "Восток Моторс НВ", сообщили РАПСИ в суде.

Заявление подала ИФНС номер 6, а также Фонд социального страхования РФ по ХМАО.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2013 году прекратил производство по заявлению частного лица Олега Малыгина о банкротстве завода Ford под Петербургом. Завод американского автопроизводителя Ford был открыт во Всеволожске Ленинградской области в июле 2002 года.

Банкротство дилеров

Арбитражный суд Московской области в октябре удовлетворил заявление ПАО "Транскапиталбанк" о признании банкротом ООО "ДМ Исудзу" (официальный дилер японской компании Isuzu). Кроме того, арбитраж Мособласти по заявлению "Транскапиталбанка" ввел процедуру наблюдения в отношении ООО "ДМ Хино", которое является официальным дилером японской Hino Motors Sales.Также в августе Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Хендэ КомТранс Рус" (официальный дистрибьютор коммерческих автомобилей Hyundai в России).