Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
08/11/2016 09:09
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Россиянин подал кассацию по спору о нарушении им прав фирмы из США на бренды

Контекст
Теги: Авторское право, Суд по интеллектуальным правам РФ, Москва, Россия
09:03 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя - РАПСИ. Предприниматель Алексей Зайцев подал кассационную жалобу на судебные акты о запрете ему по иску компании Saucony, Inc. (США) использовать товарные знаки в доменном имени saucony.ru и взыскании 300 тысяч рублей компенсации, говорится в материалах Суда по интеллектуальным правам.

Предприниматель обжаловал в кассации решение Арбитражного суда Калининградской области от 16 мая и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 августа.

Истец является правообладателем словесных товарных знаков "Saucony", которые зарегистрированы надлежащим образом и внесены в Государственный реестр товарных знаков РФ в отношении услуг 35-го класса МКТУ (продвижение товаров для третьих лиц, в том числе, услуги магазинов; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе, услуги компьютеризированных онлайновых магазинов в области обуви и одежды).

Американская компания сообщила, что администратором доменного имени saucony.ru является Алексей Зайцев, регистрация доменного имени произведена 21 декабря 2003 года. На протяжении всего времени веб-сайт saucony.ru недоступен, говорится в иске. Полагая, что использование словесного обозначения "saucony" в доменном имени ответчика нарушает его исключительные права, как владельца товарных знаков, компания обратилась в суд с иском.

По мнению арбитража, в зарегистрированном на Зайцева доменном имени saucony.ru, прописанном строчными буквами латинского алфавита, использовано словесное обозначение "saucony", тождественное товарным знакам, принадлежащим истцу.

У Зайцева не было каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени saucony.ru, поскольку он не являлся и не является владельцем одноименного товарного знака и доменное имя не отражает его имени или фирменного наименования его компании, говорится в решении. Кроме того, ответчик не представил доказательств наличия других законных интересов в использовании спорного обозначения.

Суд заметил, что действия Зайцева по использованию в доменном имени saucony.ru товарных знаков истца подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции.

Ответчик ссылался в отзыве на иск на непредставление американской компанией доказательств использования доменного имени для продвижения товаров и услуг 25-го и 35-го классов МКТУ, в отношении которых осуществляется правовая охрана.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Россиянин подал кассацию по спору о нарушении им прав фирмы из США на бренды

09:03 08/11/2016 Предприниматель Алексей Зайцев подал кассационную жалобу на судебные акты о запрете ему по иску компании Saucony, Inc. (США) использовать товарные знаки в доменном имени saucony.ru и взыскании 300 тысяч рублей компенсации, говорится в материалах Суда по интеллектуальным правам.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Участница гонок на Gelandewagen получила 10 суток ареста за неуплату штрафов

20:42 07/11/2016 Мировой судебный участок Савеловского района Москвы назначил участнице скандальных «гонок» на Gelandewagen Маре Багдасарян административные наказания в виде 10 суток ареста и 75 часов обязательных работ за неуплату штрафов и нарушение правил дорожного движения, сообщил РАПСИ пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

Слушания по делу Полонского продолжатся 14 ноября

17:36 07/11/2016 Пресненский суд Москвы 14 ноября продолжит слушания по делу в отношении бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в мошенническом хищении денежных средств граждан под видом реализации квартир в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера", сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Райффайзенбанк", банкротящий в РФ компании Rolsen Group, дошел до США

16:47 07/11/2016 «Райффайзенбанк», который в российском арбитраже взыскивает задолженность с ряда компаний Rolsen Group, получил в американском суде разрешение запросить интересующую его информацию у Ильи Зубарева, акционера и одного из основателей группы. Копия соответствующего постановления имеется в распоряжении РАПСИ.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера