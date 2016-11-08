Россиянин подал кассацию по спору о нарушении им прав фирмы из США на бренды

СИП

09:03 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя - РАПСИ. Предприниматель Алексей Зайцев подал кассационную жалобу на судебные акты о запрете ему по иску компании Saucony, Inc. (США) использовать товарные знаки в доменном имени saucony.ru и взыскании 300 тысяч рублей компенсации, говорится в материалах Суда по интеллектуальным правам.

Предприниматель обжаловал в кассации решение Арбитражного суда Калининградской области от 16 мая и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 августа.

Истец является правообладателем словесных товарных знаков "Saucony", которые зарегистрированы надлежащим образом и внесены в Государственный реестр товарных знаков РФ в отношении услуг 35-го класса МКТУ (продвижение товаров для третьих лиц, в том числе, услуги магазинов; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе, услуги компьютеризированных онлайновых магазинов в области обуви и одежды).

Американская компания сообщила, что администратором доменного имени saucony.ru является Алексей Зайцев, регистрация доменного имени произведена 21 декабря 2003 года. На протяжении всего времени веб-сайт saucony.ru недоступен, говорится в иске. Полагая, что использование словесного обозначения "saucony" в доменном имени ответчика нарушает его исключительные права, как владельца товарных знаков, компания обратилась в суд с иском.

По мнению арбитража, в зарегистрированном на Зайцева доменном имени saucony.ru, прописанном строчными буквами латинского алфавита, использовано словесное обозначение "saucony", тождественное товарным знакам, принадлежащим истцу.

У Зайцева не было каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени saucony.ru, поскольку он не являлся и не является владельцем одноименного товарного знака и доменное имя не отражает его имени или фирменного наименования его компании, говорится в решении. Кроме того, ответчик не представил доказательств наличия других законных интересов в использовании спорного обозначения.

Суд заметил, что действия Зайцева по использованию в доменном имени saucony.ru товарных знаков истца подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции.

Ответчик ссылался в отзыве на иск на непредставление американской компанией доказательств использования доменного имени для продвижения товаров и услуг 25-го и 35-го классов МКТУ, в отношении которых осуществляется правовая охрана.