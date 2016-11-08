Арбитраж ввел процедуру наблюдения в ООО "Кира Пластинина стиль"

09:20 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление физического лица (Бусаровой Е.И.) о введении процедуры наблюдения в отношении ООО "Кира Пластинина стиль" (операционная компания сети Kira Plastinina), основанного дочерью одного из основателей "Вимм-Билль-Данна" Сергея Пластинина, говорится в определении суда.

Требования Бусаровой в размере 353,3 тысячи рублей признаны обоснованными, они включены в реестр требований кредиторов ООО. Суд утвердил временным управляющим должника Семена Блинникова. Судебное заседание по рассмотрению дела о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Кира Пластинина стиль" назначено на 11 апреля 2017 года.

С января 2016 года, согласно базе суда, в арбитраж Москвы подано около 50 исков от различных фирм о взыскании с ООО "Кира Пластинина стиль" денежных средств.

Сеть Kira Plastinina была основана в 2007 году Кирой Пластининой. В настоящее время торговая сеть насчитывает 103 собственных и партнерских монобрендовых магазинов в торговых центрах РФ, Казахстана и странах СНГ.