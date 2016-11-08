Роспатент по заявлению М.Видео не стал прекращать охрану бренда Black Friday

11:08 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя - РАПСИ. Роспатент оставил в сил правовую охрану товарного знака Black Friday, зарегистрированного на ООО "Блэк Фрайдэй", говорится в материалах патентного ведомства.

Тем самым служба отклонила возражение ООО "М.Видео Менеджмент" против предоставления правовой охраны бренду. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении 35 класса Международной классификации товаров и услуг (реклама, менеджмент в сфере бизнеса).

Доводы возражения ООО "М.Видео Менеджмент" сводились к тому, что организация является торговой организацией, использующей в хозяйственной деятельности обозначения "Black Friday" и "Черная пятница" для обозначения акций по продаже товаров. Также ООО "М.Видео Менеджмент" отмечало, что бренд был известен на территории РФ задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака за счет активного упоминания в СМИ.

В свою очередь ООО "Блэк Фрайдэй" настаивало на том, что нет оснований для вывода о заинтересованности ООО "М.Видео Менеджмент" при подаче возражения, поскольку регистрация оспариваемого товарного знака не затрагивает его права и законные интересы. Помимо прочего компания "Блэк Фрайдэй" отмечала, что правообладатель и лицо, подавшее возражение, используют при осуществлении разных видов деятельности, в силу чего смешение обозначений в гражданском обороте невозможно.

Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ в мае прекратил производство по иску ООО «М.Видео Менеджмент», в котором компания обжаловала решение Роспатента о регистрации товарного знака «Black Friday» на ООО «Блэк Фрайдэй».

Торговая сеть обжаловала в суде решение патентного ведомства от 25 декабря 2015 года, когда товарный знак «Black Friday» был зарегистрирован на компанию «Блэк Фрайдэй».

Первое заявление компании «Блэк Фрайдэй» о регистрации этого знака было 5 мая 2015 года отклонено Роспатентом. Заявленное обозначение представляет собой общепринятый термин, получивший мировую известность, широко используемый различными производителями и означающий начало традиционной глобальной распродажи, которая проводится во многих странах, посчитало тогда ведомство.

Оно отметило, что обычай устраивать распродажи в этот день установился еще в 19 веке. Термин «Черная пятница» появился в 1996 году и поначалу употреблялся в основном на Восточном побережье США, а с 6 декабря 2013 года и в России. Также Роспатент заметил, что в проводимой на территории РФ акции «Black Friday» участвует большое количество производителей товаров и торговых предприятий, и каждый из них имеет право использовать данное обозначение при продвижении товаров.

Однако Палата по патентным спорам 25 декабря 2015 года отменила решение Роспатента, зарегистрировав этот бренд на компанию «Блэк Фрайдэй».

В своем заявлении компания заметила, что в России начало новогодних распродаж в «черную», как и любую другую пятницу, не является традицией, а термин «Black Friday» известен лишь ограниченному кругу людей, проживающих в мегаполисах и часто бывающих в США и Западной Европе и приобретающих там товары. Компания считает, что заявленное обозначение не ассоциируется у большинства российских потребителей с началом сезона скидок и воспринимается ими как фантазийное.

По информации компании «Блэк Фрайдэй», в России в 2013 году именно она впервые организовала проведение новогодних распродаж, создав базу данных с информацией о товарах, реализуемых с максимальными скидками, и магазинах, предлагающих эти товары по указанным ценам. «ООО «Блэк Фрайдэй» организовало и провело в России мероприятие под названием «Black Friday», заключающееся в сборе информации о ценах на различные виды товаров в интернет-магазинах, обработке, выборочной проверке, сравнении этой информации, объединенной в единую базу данных, и представлении ее в наиболее удобном виде потребителям», - говорится в заявлении.

Для указанных целей до даты подачи заявки на имя заявителя были зарегистрированы сайты в интернете, им была создана база данных, где конечный пользователь может заходить в разные разделы, искать товары и скидки, и затем приобретать товар после перехода на страницу магазина. Также компания отметила, что ее сайты являются агрегатором предложений, реализацию товаров она не производит.