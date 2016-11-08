Суд прекратил производство по иску оператора связи к РФПЛ на 232 тыс руб
Контекст
МОСКВА, 8 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению АО «Компания ТрансТелеКом» (ТТК), основным акционером которого является РЖД, о взыскании с некоммерческого партнерства «Российская футбольная Премьер-Лига» 232,1 тысячи рублей, говорится в определении суда.
Производство по делу прекращено в связи с отказом заявителя от требований.
Ранее ТТК являлась титульным спонсором Суперкубка России по футболу.
Истец входит в пятерку ведущих российских операторов связи. РЖД владеет 99,99% акций «ТрансТелеКома». ТТК является одним из основных поставщиков магистральных услуг связи для операторов и крупнейших корпораций России, а также одним из лидеров среди провайдеров услуг широкополосного доступа в Интернет, телевидения и телефонии для конечных пользователей в регионах.