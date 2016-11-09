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Арбитражная практика

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Суд вернется к делу о признании банкротом ТД "ЦентрОбувь" в декабре

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
10:43 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отложил на 13 декабря рассмотрение дела о признании банкротом АО "Торговый дом "ЦентрОбувь", говорится в материалах суда.

Заседание было отложено, так как в августе суд обязал временного управляющего торгового дома Андрея Попова отложить проведение первого собрания кредиторов должника до рассмотрения требований кредиторов.

Арбитражный суд Москвы 29 марта ввел процедуру наблюдения в отношении АО "Торговый дом "ЦентрОбувь". Заявителем по делу о банкротстве выступила компания ООО "Сандорини". Задолженность торгового дома перед компанией составила 4,1 миллиона рублей.

"ЦентрОбувь" — российская компания розничной торговли обувью, основанная в 1992 году. Основными сетями-дискаунтерами компании являются "ЦентрОбувь" и Centro. В мае 2016 года московская полиция по заявлению Газпромбанка возбудила в отношении руководства "Центробуви" дело по статье 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Банк просил проверить законность нескольких сделок с кредитными средствами, предоставленными в 2013-2014 годах.

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Суд вернется к делу о признании банкротом ТД "ЦентрОбувь" в декабре

10:43 09/11/2016 Арбитражный суд Москвы отложил на 13 декабря рассмотрение дела о признании банкротом АО "Торговый дом "ЦентрОбувь", говорится в материалах суда.
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