Суд вернется к делу о признании банкротом ТД "ЦентрОбувь" в декабре
Контекст
МОСКВА, 9 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отложил на 13 декабря рассмотрение дела о признании банкротом АО "Торговый дом "ЦентрОбувь", говорится в материалах суда.
Заседание было отложено, так как в августе суд обязал временного управляющего торгового дома Андрея Попова отложить проведение первого собрания кредиторов должника до рассмотрения требований кредиторов.
Арбитражный суд Москвы 29 марта ввел процедуру наблюдения в отношении АО "Торговый дом "ЦентрОбувь". Заявителем по делу о банкротстве выступила компания ООО "Сандорини". Задолженность торгового дома перед компанией составила 4,1 миллиона рублей.
"ЦентрОбувь" — российская компания розничной торговли обувью, основанная в 1992 году. Основными сетями-дискаунтерами компании являются "ЦентрОбувь" и Centro. В мае 2016 года московская полиция по заявлению Газпромбанка возбудила в отношении руководства "Центробуви" дело по статье 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Банк просил проверить законность нескольких сделок с кредитными средствами, предоставленными в 2013-2014 годах.