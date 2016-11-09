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<div style="margin: 0 !important; padding: 15px !important; background: #ffffff !important; border: 1px solid #c0cad1 !important; overflow: hidden !important;"><a href="http://rapsinews.ru"><img src="http://rapsinews.ru/i/logo_toblog.gif" border="0" width="88" height="34" /></a><h3 style="font: 30px/36px Georgia !important; margin: 10px 0 !important;"><a href="http://rapsinews.ru/arbitration/20161109/277093740.html" style="font: 18px/20px Times; color: #000000 !important; text-decoration: none !important; margin: 5px 0 10px 0 !important; padding: 0 !important; font-weight: normal !important;">Суд вернется к делу о признании банкротом ТД "ЦентрОбувь" в декабре</a></h3><a href="http://rapsinews.ru/arbitration/20161109/277093740.html"><img src="http://rapsinews.ru/images/25167/75/251677535.jpg" width="120" height="83" border="0" style="float: left !important; margin: 3px 10px 0 0 !important;" /></a><div style="overflow: hidden !important; zoom: 1; font: 15px/18px Times !important; color: #4c4c4c !important;"><em style="color: #627b8c;">10:43 09/11/2016</em> Арбитражный суд Москвы отложил на 13 декабря рассмотрение дела о признании банкротом АО "Торговый дом "ЦентрОбувь", говорится в материалах суда.<a href="http://rapsinews.ru/arbitration/20161109/277093740.html"><img src="http://rapsinews.ru/i/arrows/red.png" style="margin: 0 0 0 5px;" /></a></div><div style="clear: both !important; font-size: 0 !important; line-height: 0 !important;"></div></div>

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