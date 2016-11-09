По иску "Пятницы" взыскано 13 млн руб из-за "Олигарх-ТВ" и "Битвы ресторанов"

РАПСИ

15:56 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Телекомпания Пятница" взыскал с индивидуального предпринимателя Никиты Козлова 12,7 миллиона рублей из-за невыполнения работ по созданию телепередач "Олигарх-ТВ" и "Битва ресторанов", сообщили РАПСИ в суде.

Согласно материалам дела, 5 декабря 2014 года между "Пятницей" и Козловым был заключен договор на производство и сдачу оригинального аудиовизуального произведения "Олигарх-ТВ". Однако ответчик сделал только три выпуска и с мая 2015 года перестал оказывать услуги по договору. Кроме того, в марте 2015 года стороны заключили договор на производство и сдачу передачи "Битва ресторанов". Услуги по соглашению, помимо прочего, включали в себя написание сценариев для произведения.

Козлов не сделал ни одной передачи "Битва ресторанов", однако ему была переведена предоплата в размере 9 миллионов рублей. Общая задолженность ответчика составила 12,7 миллиона рублей. В материалах дела указано, что Козлов на рассмотрения дела в суд не явился.