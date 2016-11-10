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Арбитражная практика

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Арбитраж не стал банкротить петербургскую структуру "Ремвооружения"

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия
09:28 10/11/2016

МОСКВА, 10 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отказал в удовлетворении заявления ООО «Универсальный страж» о признании банкротом ОАО «775 артиллерийский ремонтный завод», входящего в АО «Ремвооружение», говорится в материалах суда.

Причина отказа в удовлетворении заявления не указана.

Арбитраж 20 августа 2015 года возвратил ООО «СПБ Строительные машины» заявление о банкротстве этого завода. Также суд 7 июня 2015 года оставил без рассмотрения заявление ОАО НПО «Трансмаш-Сервис» о банкротстве ОАО. В ходе заседания должник сообщил о погашении долга перед заявителем.

Кроме того, петербургский суд 7 октября рассмотрит заявления АО «Оборонэнергосбыт», которое является единственным поставщиком электроэнергии для Минобороны РФ, о признании банкротами ОАО «15 Арсенал Военно-Морского флота» и ОАО «18 Арсенал Военно-Морского флота», входящих в «Ремвооружение».

В июле 2012 года АО «Ремвооружение» приобрело 99,998% акций ОАО «775 артиллерийский ремонтный завод». Продавцом по сделке выступило Министерство обороны РФ, чья доля в уставном капитале завода составила 0,002%, или 1 акция.

Приоритетными направлениями деятельности АО «Ремвооружение» являются гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация вооружения и военной техники в интересах Вооруженных сил РФ, государственных и иных заказчиков, включая иностранных, а также внедрение новых технологий и разработок в данной области.

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Арбитраж не стал банкротить петербургскую структуру "Ремвооружения"

09:28 10/11/2016 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отказал в удовлетворении заявления ООО «Универсальный страж» о признании банкротом ОАО «775 артиллерийский ремонтный завод», входящего в АО «Ремвооружение», говорится в материалах суда.
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