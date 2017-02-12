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Арбитражная практика

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Арбитраж в январе рассмотрит дело о банкротстве ФК "Луч-Энергия"

Контекст
Теги: Банкротство, Футбол, Спорт, Арбитражный суд Приморского края, Приморский край, Россия
14:36 10/11/2016

МОСКВА, 10 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Приморского края отложил на 16 января 2017 года рассмотрение заявления футбольного агента Дмитрия Кигинько о признании банкротом Ассоциации "Футбольный клуб "Луч-Энергия" (Владивосток), говорится в материалах суда.

Причина отложения рассмотрения дела о банкротстве не указана.

Ассоциации "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" ранее было предложено представить сведения о Романе Качине, который является кандидатом на должность управляющего должника.

Кроме того, Арбитражный суд Нижегородской области 3 марта 2015 года прекратил производство по заявлению Кигинько о банкротстве футбольного клуба (ФК) "Волга". Производство по делу было прекращено в связи с отказом Кигинько от заявления.

Первый арбитражный апелляционный суд 24 апреля 2014 года подтвердил решение суда о взыскании с ФК в пользу Кигинько 16,2 миллиона рублей вознаграждения за переходы игроков в футбольный клуб и 841,3 тысячи рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

В постановлении суда по этому делу говорится, что 10 июня 2012 года ФК заключил с Кигинько агентский договор. Согласно договору агент обязуется по заданию клуба за вознаграждение осуществлять поиск спортсменов, соответствующих по своим профессиональным, физическим и медицинским показателям требованиям клуба. Также Кигинько должен осуществлять по заданию ФК поиск футбольных клубов, заинтересованных в переходе футболистов "Волги" в другие команды. Однако ФК, по информации Кигинько, оказанные услуги оплатил частично, в связи с чем общая сумма долга ответчика составила 16,2 миллиона рублей.

Футбольный клуб "Луч-Энергия" был основан в 1952 году. Команда участвует в Фонбет-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ.

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Арбитраж в январе рассмотрит дело о банкротстве ФК "Луч-Энергия"

14:36 10/11/2016 Арбитражный суд Приморского края отложил на 16 января 2017 года рассмотрение заявления футбольного агента Дмитрия Кигинько о признании банкротом Ассоциации "Футбольный клуб "Луч-Энергия" (Владивосток), говорится в материалах суда.
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