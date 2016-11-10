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10/11/2016 15:36
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Арбитражная практика

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Заявление о банкротстве ОАО "Рузское Молоко" оставлено без движения

Теги: Банкротство, Арбитражный суд Московской области, Московская область, Россия
15:31 10/11/2016

МОСКВА, 10 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Московской области оставил без движения до 9 декабря заявление ООО "Ронсивел" о признании банкротом ОАО "Рузское Молоко" (входит в агрохолдинг АО "Русское Молоко" Группы компаний "Вашъ Финансовый Попечитель"), говорится в материалах суда.

Заявление оставлено без движения в связи с его ненадлежащим оформлением.

Подмосковный арбитраж в сентябре прекратил производство по аналогичному заявлению ООО "АвтоЛига". Производство по делу о банкротстве было прекращено в связи с оплатой "Рузским Молоком" долга перед заявителем.

Также суд 2 сентября оставил без рассмотрения заявление двух московских компаний о признании банкротом ОАО "Рузское Молоко". Арбитраж отметил, что от ООО "Айс авто" и ООО "ДиАрт логистик" поступило ходатайство об отказе от заявления о банкротстве ОАО.

Многопрофильный инвестиционный холдинг "Вашъ Финансовый Попечитель" был основан в 1992 году. Он работает в области девелопмента, промышленного и гражданского строительства, агробизнеса. Группа компаний объединяет более 30 предприятий разных сфер бизнеса, на которых работает свыше 6 тысяч человек. Председателем совета директоров ГК является Василий Бойко-Великий.

В агрохолдинг "Русское Молоко" входит восемь сельскохозяйственных предприятий (комбикормовый завод "Богородское", молочный завод "Рузское молоко" и другие).

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Заявление о банкротстве ОАО "Рузское Молоко" оставлено без движения

15:31 10/11/2016 Арбитражный суд Московской области оставил без движения до 9 декабря заявление ООО "Ронсивел" о признании банкротом ОАО "Рузское Молоко" (входит в агрохолдинг АО "Русское Молоко" Группы компаний "Вашъ Финансовый Попечитель"), говорится в материалах суда.
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