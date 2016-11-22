ВС подтвердил акт о несостоятельности банка "Компания розничного кредитования"

15:26 22/11/2016

МОСКВА, 22 ноя – РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ не пересмотрит решение о банкротстве банка "Компания розничного кредитования" (КРК), говорится в материалах дела.

ВС отказал председателю совета директоров КРК Виталию Иванцову в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам. "Доводы заявителя кассационной жалобы выводы судов не опровергают, основаны на ошибочном толковании положений законодательства о банкротстве и потому не свидетельствуют о наличии в обжалуемых судебных актах существенных нарушений норм права", - отмечается в определении ВС.

Арбитражный Москвы в ноябре 2015 года удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое является ликвидатором банка, о банкротстве кредитной организации. Конкурсным управляющим банка было назначено АСВ.

В процессе ликвидации банка КРК, по информации агентства, была установлена недостаточность активов кредитной организации для удовлетворения его текущих обязательств. В связи с этим ликвидатор обратился в арбитражный суд с заявлением о признании банка несостоятельным (банкротом).

Ликвидатор в июле сообщил, что банк "Компания розничного кредитования" направил на выплаты кредиторам первой очереди (вкладчики) 1,7 миллиарда рублей. Общий размер установленной задолженности перед кредиторами составляет 6,01 миллиарда рублей, перед кредиторами первой очереди – 5,5 миллиарда рублей, отметило АСВ.

Арбитражный суд Москвы 23 сентября 2014 года удовлетворил заявление ЦБ РФ о ликвидации банка КРК.

Центробанк 11 июля 2014 года отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. По информации регулятора, решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что банк КРК проводил высокорискованную кредитную политику и не создал адекватные принятым рискам резервы.

Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, отметил ЦБ.



