Кассация поддержала УФАС в споре с "Руссолью" из-за репутации

16:26 22/11/2016

МОСКВА, 22 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Уральского округа подтвердил отказ в удовлетворении иска ООО "Руссоль", поданного на действия Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Оренбурга из-за деловой репутации, говорится в сообщении ведомства.

Компания посчитала, что антимонопольный орган опорочил ее деловую репутацию и имидж путем обнародования специалистом управления в одной из телепередач и размещения на своем официальном сайте сообщения о возможных признаках нарушения антимонопольного законодательства.

ООО "Руссоль" обратилось сначала в Арбитражный суд Оренбургской области, затем в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с иском о незаконных действий Оренбургского УФАС.

"Однако обе судебные инстанции пришли к выводу, что оспариваемые фразы фактически являются одной из форм выражения мнения, когда автор текста хочет подчеркнуть предварительный характер высказываемых доводов, злоупотребление правом со стороны антимонопольного органа в отношении общества "Руссоль" не установлено. Также суды определили, что Оренбургское УФАС России в данном случае действовало в рамках полномочий, установленных положением об информационной политике ФАС России и ее территориальных органов", — подчеркивает служба.