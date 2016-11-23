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Арбитражная практика

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Арбитраж Москвы по иску Варламова взыскал с РБК 70 тыс руб компенсации

Контекст
Теги: РБК, Арбитражный суд города Москвы, Илья Варламов, Москва, Россия
09:00 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы по заявлению фотографа и блогера Ильи Варламова взыскал с ПАО «РБК» 70 тысяч рублей компенсации, говорится  в решении суда.

Также суд принял отказ заявителя от иска в части взыскания 40 тысяч рублей компенсации за фотографическое произведение N2. В удовлетворении остальной части иска было отказано. В заявлении содержалось требование о взыскании с РБК 180 тысяч рублей компенсации.

В качестве третьих лиц по делу выступали ЗАО «Росбизнесконсалтинг» и ООО «РБК Медиа».

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы в ноябре отклонил жалобу ФГУП ВГТРК на решение о взыскании с него в пользу Варламова 240 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав. ФГУП обжаловало в апелляции решение Арбитражного суда Москвы от 6 сентября.

Это дело рассматривается повторно, так как Суд по интеллектуальным правам (СИП) 25 апреля по жалобе Варламова отменил все судебные акты по спору, отправив его на новое рассмотрение.

СИП отменил решение Арбитражного суда Москвы от 27 октября 2015 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 января. Тогда суды отказали в удовлетворении заявления блогера. Дело было направлено на новое рассмотрение в арбитраж Москвы.

Варламов является обладателем исключительных авторских прав на произведения (фотографии), созданные его творческим трудом. Им было установлено, что ответчик на своих сайтах использовал шесть его фотографических произведений.

Арбитраж 27 октября 2015 года отметил, что в данном случае использование произведений осуществлено в целях информирования населения об актуальной проблеме некачественного выполнения работ по нанесению разметки для парковки автомобилей в московских дворах, а также в целях информирования о разработках в сфере создания инновационного общественного транспорта (трамвай Russia One российского производства).

В решении суда говорится, что объем цитирования оправдан целью цитирования, поскольку из объемных фоторепортажей истца (десятки фотографий) использованы несколько фотографий, необходимых для полного донесения информации до читателей.

Кроме того, оба информационных материала содержат указание на блогера Варламова и источник заимствования (блог, принадлежащий истцу), а также активную гиперссылку на страницу с опубликованными самим истцом фотографиями. "При этом законодательство не содержит каких-либо ограничений, связанных с видом объектов авторского права, которые могут быть процитированы, и не исключает цитирование фотографий", - говорится в решении от 27 октября 2015 года.

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Арбитраж Москвы по иску Варламова взыскал с РБК 70 тыс руб компенсации

09:00 23/11/2016 Арбитражный суд Москвы по заявлению фотографа и блогера Ильи Варламова взыскал с ПАО «РБК» 70 тысяч рублей компенсации, говорится в решении суда.
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