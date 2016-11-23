Суд утвердил вознаграждение управляющему авиакомпании "Полет" в 861 тыс руб

09:52 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление конкурсного управляющего обанкротившейся авиакомпании «Полет» Бориса Литти об утверждении суммы процентов по вознаграждению за банкротство в размере 861,9 тысячи рублей, говорится в определении суда.

Арбитраж летом отклонил заявление Минобороны РФ о включении долга перед ним в размере 432,2 миллиона рублей в реестр требований кредиторов авиакомпании «Полет». Суд отметил, что заявитель не привел достоверных и достаточных доказательств, позволяющих судить о сумме убытков, подлежащей взысканию с должника, а также о факте причинения авиакомпанией вреда министерству.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ подала два заявления в суд о включении долга перед ней в размере около 443 миллионов рублей в реестр авиакомпании «Полет». Инспекция ФНС N2 по Москве подала заявления о включения долга перед ней в размере 298,3 миллиона рублей и 134,5 миллиона рублей в реестр авиакомпании. Также в суде находятся на рассмотрении еще два заявления налогового ведомства к авиакомпании на сумму около 190 миллионов рублей.

Суд 26 апреля признал банкротом авиакомпанию «Полет» и открыл конкурсное производство в отношении нее сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим авиакомпании был назначен Борис Литти, который ранее являлся временным управляющим.

Размер признанных требований кредиторов должника составляет, согласно реестру, 3,092 миллиарда рублей, имущество и активы должника не позволяют произвести расчеты с кредиторами, отмечалось на заседании. Суд установил, что восстановление финансово-хозяйственной деятельности не представляется возможным. Первое собрание кредиторов, состоявшееся 12 апреля, приняло решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника несостоятельным (банкротом).

Представитель ООО «Протон» (кредитор) ходатайствовал об отложении судебного заседания, поскольку в суд подано заявление об оспаривании решения первого собрания кредиторов должника. Юрист должника поддержал это ходатайство. Арбитраж отказал в удовлетворении ходатайства, указав, что рассмотрение вопроса о правомерности оспариваемых решений собрания кредиторов не влияет на наличие либо отсутствие у должника установленных законом признаков банкротства.

Суд ввел наблюдение в авиакомпании «Полет» 21 ноября 2014 года по заявлению ОАО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК), долг перед которым в размере более 163 миллионов рублей был тогда включен в реестр требований кредиторов. ИФК и «Полет» в 2013 году заключили мировое соглашение, по которому авиакомпания в течение трех дней обязалась погасить долг, но этого не сделала.

ИФК в марте 2014 года подал заявление о банкротстве должника. Суд неоднократно откладывал его рассмотрение по просьбе авиакомпании, заявлявшей о намерении заключить с кредиторами мировое соглашение. Росавиация 3 апреля 2015 года аннулировала свидетельство эксплуатанта авиакомпании «Полет».

АК «Полет» основана в 1988 году и до конца 2013 года была зарегистрирована в Воронеже. С 2014 года финансовое положение АК «Полет» резко ухудшилось. Росавиация 24 декабря 2014 года приостановила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании «Полет» по письменному заявлению менеджмента перевозчика. На момент прекращения полетов у «Полета» в состоянии летной годности находились два Saab-340 и Saab-2000. Ранее авиакомпания выполняла регулярные рейсы из Воронежа, Липецка, Белгорода, Ярославля и Ульяновска в Москву, а также в Санкт-Петербург, Мюнхен и Ереван.