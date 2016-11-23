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Арбитражная практика

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"Первый канал" обжаловал взыскание 100 тыс руб из-за песни в шоу "Голос"

Контекст
Теги: Арбитражный суд города Москвы, Раймонд Паулс, Москва, Россия
11:29 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя — РАПСИ. "Первый канал" подал апелляционную жалобу на взыскание по иску ЗАО "СБА Мьюзик Паблишинг", входящего в Warner Music, 100 тысяч рублей за размещение на youtube.com фрагмента шоу "Голос" с музыкой Раймонда Паулса, сообщил РАПСИ в арбитраже Москвы.

Первая инстанция 17 октября удовлетворила иск частично, так как ЗАО "СБА Мьюзик Паблишинг" требовало взыскать с ответчика 500 тысяч рублей.

Дело слушалось повторно. Суд по интеллектуальным правам (СИП) 30 мая отменил все ранее принятые судебные акты по этому делу. Тем самым суд удовлетворил кассационную жалобу ЗАО "СБА Мьюзик Паблишинг". Иск был направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Арбитражный суд Москвы 6 октября 2015 года отклонил иск компании "СБА Мьюзик Паблишинг". Девятый арбитражный апелляционный суд 5 февраля решение первой инстанции оставил без изменения. Эти судебные акты заявитель обжаловал в СИП, который передал иск на новое рассмотрение.

Согласно материалам дела, истцу стало известно, что на youtube размещен видеоролик: "Интарс Бусулис "Я тебя рисую" — Нокауты — Голос — Сезон 3", пользователь "Голос/The Voice Russia". При этом видео значилось как "официальное". "Первый канал" является владельцем и администратором официального канала российского шоу "Голос", ему доступен функционал управления каналом, включая функцию создания и добавления видео на указанном канале.

По мнению истца, в состав спорного видео было включено музыкальное произведение "Я тебя рисую" (автор музыки - Раймонд Паулс), исключительная лицензия на которое принадлежит "СБА Мьюзик Паблишинг". Истец отмечал, что не передал права на музыкальное произведение "Первому каналу".

В решении суда от 6 октября 2015 года, в частности, было указано, что произведение как таковое на сайте ответчиком не размещалось, а размещался фрагмент телепередачи, которая создавалась на абсолютно законных основаниях. Так как произведение входило в состав телепередачи, за его использование ответчик произвел выплату вознаграждения в адрес Российского авторского общества. Таким образом, "Первый канал" правомерно мог размещать на сайте фрагмент телепередачи, считает арбитраж.

Кроме того, СИП в апреле подтвердил отказ в иске ЗАО "СБА Мьюзик Паблишинг" к Первому каналу о взыскании 1 миллиона рублей компенсации за использование в программах "Две Звезды" и "Достояние Республики" песен Раймонда Паулса, в том числе песни "Миллион алых роз".

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"Первый канал" обжаловал взыскание 100 тыс руб из-за песни в шоу "Голос"

11:29 23/11/2016 "Первый канал" подал апелляционную жалобу на взыскание по иску ЗАО "СБА Мьюзик Паблишинг", входящего в Warner Music, 100 тысяч рублей за размещение на youtube.com фрагмента шоу "Голос" с музыкой Раймонда Паулса, сообщил РАПСИ в арбитраже Москвы.
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