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Арбитражная практика

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Арбитраж Москвы прекратил производство по делу о банкротстве торгсети "Атак"

Контекст
Теги: Банкротство, Ашан, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
13:11 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению ООО «АгроЭко М» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Атак» (входит в группу «Ашан»), говорится в определении суда.

От компании «АгроЭко М» в суд поступило письменное ходатайство об отказе от заявления о банкротстве, отметил арбитражный суд. Размер долга перед заявителем в материалах суда не указан.

«Атак» — французская сеть продовольственных магазинов-дискаунтеров. Компания «Атак Россия» включает в себя 175 супермаркетов, расположенных в Москве, Московской области, Пензе, Владимире, Калуге, Рязани, Твери, Туле, Ярославле, Нижнем Новгороде и Казани.

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Арбитраж Москвы прекратил производство по делу о банкротстве торгсети "Атак"

13:11 23/11/2016 Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению ООО «АгроЭко М» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Атак» (входит в группу «Ашан»), говорится в определении суда.
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