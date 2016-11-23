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Арбитражная практика

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Суд подтвердил выводы УФАС о некорректной этикетке пивоварни "Афанасий"

Теги: Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия
14:55 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти подтвердил выводы УФАС, в соответствии с которыми ООО "Частная пивоварня "Афанасий" была признана нарушителем закона о защите конкуренции из-за этикетки на медовухе с призывом отказаться от употребления продукции конкурентов, сообщили РАПСИ в суде.

Как следует из материалов дела, пивоварне было выдано предупреждение от 17 мая 2016 об изъятии с этикетки медовухи "Охота нашего!" информации с призывом в грубой и некорректной форме отказаться от употребления продукции конкурентов, в том числе пива производства "Хайнекен".

Антимонопольное дело было возбуждено по заявлению ООО "Объединенные Пивоварни Хейнекен". УФАС признало ООО "Частная пивоварня "Афанасий" и ООО "НикитиН" нарушителями закона о защите конкуренции.

"Управлением были соблюдены и процедурные требования, предъявляемые закон о защите конкуренции к порядку выдачи предупреждения, и требования, предъявляемые к его содержанию", — говорится в решении первой инстанции.

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Суд подтвердил выводы УФАС о некорректной этикетке пивоварни "Афанасий"

14:55 23/11/2016 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти подтвердил выводы УФАС, в соответствии с которыми ООО "Частная пивоварня "Афанасий" была признана нарушителем закона о защите конкуренции из-за этикетки на медовухе с призывом отказаться от употребления продукции конкурентов, сообщили РАПСИ в суде.
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