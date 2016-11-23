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Арбитражная практика

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Заявление о банкротстве мордовского ГУП "Фармация" оставлено без рассмотрения

Теги: Банкротство, Арбитражный суд Нижегородской области, Республика Мордовия, Нижегородская область, Россия
17:00 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Нижегородской области отказал ООО «СИА Интернейшнл – Нижний Новгород» (подразделение крупного фармдистрибьютора АО «СИА Интернейшнл Лтд») в заявлении о признании несостоятельным (банкротом) ГУП Республики Мордовия «Фармация», говорится в материалах суда.

В заявлении было отказано в связи с тем, что задолженность перед кредитором, послужившая основанием для обращения в суд, была погашена. Заявление оставлено без рассмотрения.

Заявление о банкротстве было направлено в суд «в связи с неисполнением долговых обязательств по оплате за поставленные медикаменты на протяжении нескольких лет». «Не погасив своевременно долговые обязательства, аптечное предприятие «Фармация» лишит граждан Мордовии обеспечением ряда обезболивающих средств, поскольку это единственная организация, которая имеет лицензию на продажу наркосодержащих препаратов в республике», — сообщили ранее в «СИА Интернейшнл – Нижний Новгород».

Также заявитель отметил, что основанием для обращения в суд послужило частичное неисполнение «Фармацией» судебного решения о взыскании задолженности за поставленный товар в размере 76 миллионов рублей. Общий долг ГУП РМ «Фармация» перед «СИА Интернейшнл – Нижний Новгород» на момент подачи заявления составляет более 65 миллионов рублей. В заявлении говорится, что «эта сумма задолженности сформировалась на протяжении двух лет. Предыдущие попытки договориться о погашении задолженности в судебном порядке и на стадии исполнительного производства не привели к решению вопроса».

«Мы понимаем, насколько важно своевременно обеспечивать лекарствами граждан, страдающих тяжелыми заболеваниями. Поэтому надеемся, что должник понимает масштаб проблемы и выполнит долговые обязательства перед «СИА Интернейшнл – Нижний Новгород», что позволит предотвратить приостановку поставок препаратов в Мордовию», — отметили в пресс-службе заявителя.

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Заявление о банкротстве мордовского ГУП "Фармация" оставлено без рассмотрения

17:00 23/11/2016 Арбитражный суд Нижегородской области отказал ООО «СИА Интернейшнл – Нижний Новгород» (подразделение крупного фармдистрибьютора АО «СИА Интернейшнл Лтд») в заявлении о признании несостоятельным (банкротом) ГУП Республики Мордовия «Фармация», говорится в материалах суда.
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