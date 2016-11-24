"Трансаэро" подала иск к туркомпании Tez Tour на 380 млн руб

10:33 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление авиакомпании «Трансаэро» о взыскании 380 миллионов рублей с туристической компании Tez Tour Ltd, говорится в материалах дела.

Подробности спора в картотеке арбитражных дел не отражены.

Арбитраж по требованию Сбербанка 23 декабря 2015 года ввел в «Трансаэро» процедуру наблюдения. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 21 марта оставил без изменения определение первой инстанции о введении процедуры наблюдения в авиакомпании. Рассмотрение дела о банкротстве «Трансаэро» отложено на 1 марта.

Авиакомпания «Трансаэро» оказалась не в состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами, по некоторым оценкам, около 250 миллиардов рублей. Компания не осуществляет полеты с 26 октября 2015 года.