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Арбитражная практика

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"Трансаэро" подала иск к туркомпании Tez Tour на 380 млн руб

Сюжет: Банкротство авиакомпании "Трансаэро"
Теги: Туризм, Взыскание задолженности, Трансаэро, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
10:33 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление авиакомпании «Трансаэро» о взыскании 380 миллионов рублей с туристической компании Tez Tour Ltd, говорится в материалах дела. 

Подробности спора в картотеке арбитражных дел не отражены. 

Арбитраж по требованию Сбербанка 23 декабря 2015 года ввел в «Трансаэро» процедуру наблюдения. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 21 марта оставил без изменения определение первой инстанции о введении процедуры наблюдения в авиакомпании. Рассмотрение дела о банкротстве «Трансаэро» отложено на 1 марта. 

Авиакомпания «Трансаэро» оказалась не в состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами, по некоторым оценкам, около 250 миллиардов рублей. Компания не осуществляет полеты с 26 октября 2015 года.

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"Трансаэро" подала иск к туркомпании Tez Tour на 380 млн руб

10:33 24/11/2016 Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление авиакомпании «Трансаэро» о взыскании 380 миллионов рублей с туристической компании Tez Tour Ltd, говорится в материалах дела.
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