ВС подтвердил отказ взыскания 107 млн руб с МВД за изъятый алкоголь

RIA Novosti

12:10 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя — РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ подтвердил решение об отказе ООО «Первая Водочная компания» в иске о взыскании с РФ в лице МВД убытков в размере 107 миллионов рублей из-за пропажи 1,5 миллиона бутылок алкогольной продукции после изъятия в связи с отсутствием акцизов, сообщили РАПСИ в суде.

ВС отказал в передаче кассационной жалобы ООО «Первая Водочная компания» для рассмотрения в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.

Как установлено судами и следует из материалов дела, в период с 18 по 20 августа 2010 года со складских помещений, принадлежащих на правах аренды ООО «Первая Водочная компания», была изъята алкогольная продукция в количестве 2,9 миллиона единиц из-за отсутствия акциз. Часть изъятой алкогольной продукции была передана на ответственное хранение в ООО «Трио».

В ходе осуществления ответственного хранения, по данным картотеки арбитражных дел, было совершено хищение части алкогольной продукции. По данному факту в декабре 2010 года в отношении должностных лиц ООО «Трио» возбуждено уголовное дело. Оставшаяся после хищения из «Трио» часть алкогольной продукции согласно актам приема-передачи была передана на ответственное хранение в ЗАО «ЦСПП» в количестве 1,5 миллиона единиц.

Обращаясь в суд, ООО «Первая Водочная компания» указало в иске, что хищение 1,5 бутылок произошло в связи с действиями должностных лиц ГУВД по Московской области, которые не способствовали обеспечению сохранности изъятой продукции.

"Суды указали, что исходя из факта нахождения продукции в нелегальном обороте, что подтверждается ее законным изъятием и уголовными делами, размер причиненного ущерба не доказан и оснований для удовлетворения иска нет", - говорится в материалах дела.