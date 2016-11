Процедура банкротства введена в отношении структуры холдинга Look At Media

13:00 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы по заявлению ООО «Оператор маркет» ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «ЛЭМ Раша» (является российской операционной компанией холдинга Look At Media, управляющего интернет-изданиями The Village, Look At Me, Wonderzine и Furfur), говорится в материалах дела.

Отчет временного управляющего суд рассмотрит 26 июня 2017 года.

Летом суд повторно возвратил ООО «ЛЭМ Раша» заявление о собственном банкротстве. Ранее это заявление было оставлено без движения. Однако заявителем в установленный срок не представлены доказательства устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения, отметил суд.

Арбитраж 29 марта возвратил компании «ЛЭМ Раша» заявление о банкротстве. В определении указано, что заявление возвращено в связи с непредставлением в суд необходимых документов.

Кроме того, 8 апреля 2015 года было прекращено производство по заявлению ФНС РФ о признании ООО банкротом. Компания, по информации суда, полностью погасила долг перед ФНС РФ в размере 5,4 миллиона рублей. Арбитраж указал, что задолженность компании «ЛЭМ Раша» перед бюджетом и внебюджетными фондами, отвечающая признакам банкротства, отсутствует. А 16 декабря 2015 года суд прекратил производство по уже второму заявлению ФНС о банкротстве ООО «ЛЭМ Раша». Представитель заявителя сообщил в суде, что задолженность ООО перед ним погашена.

Должник управляет редакциями ряда российских проектов холдинга и продает в них рекламу. Домены изданий холдинга зарегистрированы на нидерландскую Look At Media.

Look At Media получает основную часть доходов от контентных спецпроектов, работая как креативное агентство. Также холдинг занимается продажей рекламы и исследованием аудитории.