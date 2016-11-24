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Арбитражная практика

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Удовлетворен иск лидера группы "Звери" к авторам фильма "Выпускной" на 1 млн руб

Контекст
Теги: Авторское право, Девятый арбитражный апелляционный суд, Москва, Россия
14:14 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя - РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы по заявлению лидера популярной российской группы «Звери» Романа Билыка (Рома Зверь) взыскал с ООО «Кинокомпания Лунапарк» и ООО «Централ Партнершип» 1 миллион рублей компенсации за незаконное использование музыкального произведения в фильме «Выпускной», сообщил в соцсети адвокат истца Александр Звонков.

Апелляция отменила решение Арбитражного суда Москвы от 19 сентября, который отклонил иск о взыскании с ответчиков 1,5 миллиона рублей компенсации.

Ранее стороны заявляли, что могут заключить мировое соглашение по делу. Однако затем представитель истца сообщил, что им не удалось урегулировать спор во внесудебном порядке.

Основанием иска стало «незаконное использование компаниями «Лунапарк» и «Централ Партнершип» песни «Южная ночь» в рекламе фильма «Выпускной».

В 2014 году СМИ писали о намерении Романа Билыка (Ромы Зверя) подать в суд на кинокомпании. Продюсеры фильма обращались к автору музыкального произведения за разрешением его использовать, но он ответил отказом. В итоге в самом фильме песня не прозвучала, но она использована в трейлере к нему.

Фильм «Выпускной» режиссера Всеволода Бродского по сценарию Сергея Светлакова и Александра Незлобина вышел на экраны в октябре 2014 года. По данным «Кинопоиска», его посмотрели около 800 тысяч зрителей, сборы составили более 4 миллионов долларов.

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Удовлетворен иск лидера группы "Звери" к авторам фильма "Выпускной" на 1 млн руб

14:14 24/11/2016 Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы по заявлению лидера популярной российской группы «Звери» Романа Билыка (Рома Зверь) взыскал с ООО «Кинокомпания Лунапарк» и ООО «Централ Партнершип» 1 миллион рублей компенсации за незаконное использование музыкального произведения в фильме «Выпускной», сообщил в соцсети адвокат истца Александр Звонков.
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Удовлетворен иск лидера группы "Звери" к авторам фильма "Выпускной" на 1 млн руб

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