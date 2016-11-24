Рейтинг@Mail.ru
 
24/11/2016 16:37
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Фирма подала заявление о банкротстве розничной сети "Седьмой Континент"

Контекст
Теги: Банкротство, Седьмой континент, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
15:58 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя — РАПСИ. Московское ООО «Олимп Агро» подало заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом розничной сети ОАО «Седьмой Континент», говорится в материалах суда.

Дата рассмотрения заявления о банкротстве не определена.

Девятый арбитражный апелляционный суд 21 ноября подтвердил решение о взыскании с «Седьмого Континента» в пользу компании «Олимп Агро» основного долга в размере 1,7 миллиона рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 154,3 тысячи рублей. Апелляция оставила без изменения решение Арбитража Москвы от 29 сентября.

Российская розничная торговая сеть «Седьмой Континент» была основана в 1994 году. Компания является одной из первых российских мультиформатных розничных сетей.

Магазины сети представлены в двух форматах – супермаркет «Седьмой Континент» и гипермаркет «НАШ». В настоящий момент в сети ОАО «Седьмой Континент» насчитывается 140 магазинов в Москве и Московской области, а также в Калининграде, Перми, Белгороде, Вологде, Иваново, Нижнем Новгороде, Обнинске, Рязани, Челябинске, Ростове-на-Дону и Ярославле.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Фирма подала заявление о банкротстве розничной сети "Седьмой Континент"

15:58 24/11/2016 Московское ООО «Олимп Агро» подало заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом розничной сети ОАО «Седьмой Континент», говорится в материалах суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Подтверждена задолженность "Трансаэро" перед "Аэрофлотом" в 2,76 млрд руб

15:01 24/11/2016 Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил определение о включении долга перед ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» в размере 2,76 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов авиакомпании «Трансаэро», сообщили РАПСИ в суде.

Евродепутаты выразили озабоченность в связи с ситуацией вокруг Ильдара Дадина

15:30 24/11/2016 Депутаты Европарламента в ходе пленарной сессии в четверг обсудили ситуацию с Ильдаром Дадиным, который был осужден на 2,5 года заключения и неоднократно жаловался на условия содержания в исправительной колонии, где он отбывает наказание.

Удовлетворен иск лидера группы "Звери" к авторам фильма "Выпускной" на 1 млн руб

14:14 24/11/2016 Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы по заявлению лидера популярной российской группы «Звери» Романа Билыка (Рома Зверь) взыскал с ООО «Кинокомпания Лунапарк» и ООО «Централ Партнершип» 1 миллион рублей компенсации за незаконное использование музыкального произведения в фильме «Выпускной», сообщил в соцсети адвокат истца Александр Звонков.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера