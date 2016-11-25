Суд отказал в иске "ЗИЛ-АйПи" к фирме о взыскании 6 млн руб за бренд ZIL

10:02 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление ООО «ЗИЛ-АйПи» к строительной компании «ЛСР Недвижимость-М» (входит в Группу «ЛСР», победившей в конкурсе на право застройки территории ЗИЛа) о защите прав на товарный знак ZIL и взыскании компенсации в размере 5,9 миллиона рублей, говорится в решении суда.

Ранее между сторонами уже рассматривались дела по поводу товарных знаков в Суде по интеллектуальным правам (СИП) РФ. В частности, в феврале СИП частично удовлетворил иск строительной компании «ЛСР Недвижимость-М» к ООО «ЗИЛ-АйПи и прекратил правовую охрану товарного знака ZIL в отношении ряда товаров и услуг МКТУ.

Суд прекратил правовую охрану в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) (аренда площадей для размещения рекламы, демонстрация товаров, консультации по вопросам организации и управления бизнесом), 37-го класса МКТУ (информация по вопросам ремонта), 41-го класса МКТУ (информация по вопросам отдыха; обучение практическим навыкам; организация и проведение мастер-классов) и 42-го класса МКТУ (дизайн художественный; изучение технических проектов; инжиниринг). В иске строительная компания просила прекратить охрану бренда в отношении всех услуг этих классов, в связи с тем, что товарные знаки не используются ООО «ЗИЛ-АйПи» в течение трех и более лет.

В апреле 2014 года «ЛСР. Недвижимость - Москва» выиграла конкурс на право редевелопмента промышленных территорий завода им. И. А. Лихачёва (ЗиЛ) в Москве. В рамках реализации проекта будет построено 1,57 миллиона квадратных метров недвижимости. Компания предложила за лот 28 миллиардов рублей при стартовой цене 23,4 миллиарда рублей.

ОАО «Группа «ЛСР» - диверсифицированная строительная компания, созданная в 1993 году. Основные направления деятельности - производство стройматериалов, строительство и девелопмент.

Основной бизнес группы «ЛСР» сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Подмосковье, Екатеринбурге и Уральском регионе.