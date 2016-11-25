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Арбитражная практика

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Подмосковный суд по заявлению банка признал банкротом дилера КАМАЗа

Контекст
Теги: Банкротство, КАМАЗ, Арбитражный суд Московской области, Московская область, Россия
12:02 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление ПАО «Транскапиталбанк» о признании банкротом ООО «АвтоКам», которое является официальным дилером КАМАЗа, сообщили РАПСИ в суде.

В отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим ООО утвержден Александр Веремеенко из Ассоциации «УрСО АУ».

Суд летом по заявлению банка ввел в компании процедуру наблюдения. Арбитраж признал требования банка к должнику в размере 191,4 миллиона рублей. Временным управляющим ООО был утвержден Сергей Стороженко из «Сибирской межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих» с ежемесячным вознаграждением в размере 30 тысяч рублей за счет денежных средств и иного имущества должника.

Подмосковный суд в октябре удовлетворил заявление Транскапиталбанка о признании банкротом ООО «ДМ Исудзу» (официальный дилер японской компании Isuzu). В отношении должника открыто конкурное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим ООО утвержден Стороженко. Ранее суд удовлетворил заявление Транскапиталбанка о включении долга перед ним в размере более 632 миллионов рублей в реестр требований кредиторов ООО «ДМ Исудзу».

В марте арбитраж Мособласти зарегистрировал заявления Транскапиталбанка о банкротстве официальных дилеров КАМАЗа (ООО «АвтоКам»), МАЗа (ООО «ТЦ «АвтоМАЗ»), а также японских Hino Motors Sales и Isuzu.

Кроме того, Арбитражный суд Московской области в феврале признал банкротом ООО «Хендэ КомТранс», являющееся первым официальным дилером коммерческих автомобилей Hyundai в РФ. Конкурсным управляющим должника назначена Елена Ребгун.

По результатам проведенного анализа ООО временный управляющий Николай Кайкы пришел к выводу о невозможности восстановления платежеспособности компании «Хендэ КомТранс». Согласно реестру требований кредиторов должника, в третью очередь реестра включены требования одного конкурсного кредитора в размере 1,4 миллиарда рублей. Управляющий считает, что восстановление платежеспособности должника невозможно, правовых оснований для введения иных процедур банкротства, кроме конкурсного производства, не имеется.

Заявление о банкротстве было направлено в суд самим должником.

Компания уже более 18 лет осуществляет полный спектр услуг по продаже, гарантийному, сервисному обслуживанию грузовиков, автобусов, спецтехники Hyundai, а также продаже оригинальных запасных частей.

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Подмосковный суд по заявлению банка признал банкротом дилера КАМАЗа

12:02 25/11/2016 Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление ПАО «Транскапиталбанк» о признании банкротом ООО «АвтоКам», которое является официальным дилером КАМАЗа, сообщили РАПСИ в суде.
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