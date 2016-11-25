Подтверждено снятие ареста с имущества крымской фирмы по спору с Ощадбанком

12:24 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя – РАПСИ. Двадцать первый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение суда, который по иску ООО «Капелла Солар» (занимается выработкой солнечной энергии в Крыму) к ПАО «Государственный ощадный банк Украины» и АНО «Фонд защиты вкладчиков» (ФЗВ) освободил имущество от ареста, говорится в постановлении суда.

ФЗВ обжаловал в апелляции решение Арбитражного суда Республики Крым от 26 августа.

Республиканский арбитраж в августе по заявлениям компаний «Капелла Солар», «Оузил Солар» и «Краймиа Солар 4», зарегистрированных в Симферополе по одному адресу, исключил из акта о наложении ареста от 3 марта 2015 года и освободил от ареста дизельные генераторы, молниеприемные мачты, источники бесперебойного питания, ворота, инверторные станции и другое имущество, принадлежащее заявителям.

По мнению крымских компаний, спорное имущество принадлежит не должнику по исполнительному производству, а им и входит в состав солнечных электростанций.

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в августе подтвердил законность возврата ФЗВ десяти заявлений о признании банкротами компаний, которые занимаются выработкой солнечной энергии в Крыму. Заявитель обжаловал в апелляции определения арбитражного суда республики Крым, который 9 и 12 февраля возвратил ему заявления о банкротстве энергокомпаний.

По мнению арбитража, не представлено надлежащих доказательств наличия у представителя фонда полномочий на подписание заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) от имени кредитора – ПАО «Государственный ощадный банк Украины».

Ранее эти заявления были оставлены судами без движения из-за их ненадлежащего оформления. «Как усматривается из данного заявления, заявителем указан ПАО «Государственный ощадный банк Украины», однако заявление подписано представителем АНО «Фонд защиты вкладчиков», говорится в определении суда по одному из дел.

Заявитель ссылается на то, что полномочия на подписание заявления от имени Ощадбанка даны ему на основании определения Киевского районного суда Симферополя от 29 апреля 2015 года. Суд указал, что к заявлению приложена копия определения киевского суда о принятии обеспечительных мер. Однако копия указанного определения заверена только представителем Фонда защиты вкладчиков, отметил арбитраж. «Учитывая, что обеспечительные меры имеют временный характер, из приложенных к заявлению документов, невозможно установить, имеет ли указанное определение юридическую силу на момент обращения с заявлением о банкротстве», - говорится в определении крымского суда. Иных документов, подтверждающих наличие у представителя фонда полномочий на подписание заявления о признании несостоятельным (банкротом) от имени ПАО «Государственный ощадный банк Украины», не представлено, отметил арбитраж.

Суд осенью 2015 года зарегистрировал заявления о признании банкротами компаний «Капелла Солар», «Омао Солар», «Ориол Солар», «Орион Солар», «Осприй Солар», «Оузил Солар», «Юпитер Солар», зарегистрированных в Симферополе по одному адресу. Также заявитель просит суд признать несостоятельными (банкротами) ООО «Краймиа Солар 1», «Краймиа Солар 2» и так далее до «Краймиа Солар 5», которые зарегистрированы в Крыму и принадлежат австрийской Black Sea Renewable Energies GmbH.

Пресс-служба банка в августе 2015 года сообщила, что от имени украинского Ощадбанка в июле прошлого года в арбитражный суд республики Крым поданы несколько фальшивых исковых заявлений по взысканию задолженности с корпоративных должников банка, занимающихся выработкой солнечной энергии в Крыму.

Банк 25 августа 2015 года направил в Генеральную прокуратуру Украины заявление с требованием проведения расследования факта, связанного с подделкой официальных документов. «Эти иски были поданы на основании сфальсифицированных требований. Название и идентификация Ощадбанка были неправомерно и коварно использованы без всякого ведома, согласия или предоставленных руководством Ощадбанка полномочий», - сообщил банк.

Банк отметил, что ответчики по так называемым искам, поданным в арбитражный суд Крыма, являются должниками Ощадбанка по соответствующим кредитным договорам, задолженность по которым перед банком является существенной. «Ощадбанк начал юридические процессы по взысканию просроченной задолженности с этих должников в украинских судах в декабре 2014 года и получил законные и обоснованные решения в свою пользу», - говорится в сообщении.

Арбитражный суд Республики Крым в июне по заявлениям Сбербанка России ввел процедуру наблюдения в отношении компаний «Дельта Солар», «Омао Солар», «Осприй Солар» и «Оул Солар».