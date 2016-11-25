Отказ "Мостовику" в возмещении НДС на 718 млн руб законен - кассация

14:22 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Московского округа оставил без изменения решение суда, который отклонил иск ООО "НПО "Мостовик" о возмещении НДС в размере 717,9 миллиона рублей, говорится в постановлении суда.

Арбитражный суд Москвы 2 июня отклонил иск компании, в котором она просила признать недействительным решение Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам N 3 об отказе в возмещении налога. Девятый арбитражный апелляционный суд 9 сентября оставил решение первой инстанции без изменения.

В августе 2014 года компания представила в инспекцию уточненную декларацию по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2014 года. Инспекцией была проведена камеральная проверка данной декларации, по результатам рассмотрения материалов которой 7 мая 2015 года было принято оспариваемое решение. Налоговый орган отказал компании в возмещении НДС на сумму 717,9 миллиона рублей.

Компания считает, что спорные вычеты заявлены правомерно. Так, в отношении взаимоотношений компании с ее контрагентами НПО указало, что денежные средства (авансовые платежи) были возвращены указанным организациям банками по банковским гарантиям, в связи с чем обязательства по возврату авансов прекратились. Исполнив требование статьи 171 Налогового кодекса, компания отразила спорные налоговые вычеты по НДС в декларации за 2 квартал 2014 года.

Суд не согласился с доводами компании, указав, что обязательство по возмещению банкам-гарантам сумм, уплаченных ими бенефициарам по банковской гарантии, налогоплательщиком исполнено не было, фактически возврат авансовых платежей не произведен, заключенные договора не были расторгнуты.

Арбитражный суд Омской области в июне 2015 года признал "Мостовик" банкротом. Согласно отчету временного управляющего предприятия Анны Нехиной, общая сумма требований кредиторов "Мостовик" на 10 февраля 2015 года составляла 57,4 миллиарда рублей, из них требования почти на 19 миллиардов рублей обеспечены залогом имущества должника.

"Мостовик" занимался проектированием и строительством в Сочи олимпийских объектов: Большой ледовой арены для хоккея с шайбой на 12 тысяч мест, санно-бобслейной трассы, объектов транспортной инфраструктуры.

Куйбышевский районный суд города Омска в настоящее время рассматривает уголовное дело в отношении экс-руководителя ООО НПО "Мостовик" Олега Шишова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере. Шишова ранее уже осудили на три года колонии общего режима.