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Арбитражная практика

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Арбитраж отклонил иск "Трансаэро" к экс-гендиректору Дмитрию Сапрыкину

Контекст
Теги: Трансаэро, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия
17:51 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отклонил заявление авиакомпании "Трансаэро" к своему бывшему гендиректору Дмитрию Сапрыкину об истребовании документов, говорится в материалах суда.

Авиакомпания "Трансаэро" 7 сентября 2015 года сообщила о назначении Сапрыкина гендиректором, курировавшим организацию перевозок пассажиров, имеющих на руках билеты "Трансаэро". Однако "Аэрофлот" в ноябре 2015 года оповестил о назначении Сапрыкина руководителем авиакомпании "Россия". Крупнейший российский авиаперевозчик сообщил, что Сапрыкин больше не является гендиректором "Трансаэро".

Петербургский арбитраж по заявлению Сбербанка 23 декабря 2015 года ввел в "Трансаэро" процедуру наблюдения сроком на полгода. Временным управляющим должника был назначен Михаил Котов.

По мнению Альфа-банка, заявление Сбербанка было подано в суд преждевременно, а именно: до того, как истек обязательный 15-дневный срок со дня уведомления кредиторов авиакомпании. Сам Альфа-банк подал свое первое заявление о банкротстве "Трансаэро" 19 октября 2015 года, в один день со Сбербанком, а потом еще одно — 20 октября 2015 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 21 марта оставил без изменения определение первой инстанции о введении процедуры наблюдения в авиакомпании.

Компания не осуществляет полеты с 26 октября 2015 года.

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Арбитраж отклонил иск "Трансаэро" к экс-гендиректору Дмитрию Сапрыкину

17:51 25/11/2016 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отклонил заявление авиакомпании "Трансаэро" к своему бывшему гендиректору Дмитрию Сапрыкину об истребовании документов, говорится в материалах суда.
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