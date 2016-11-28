Центр Рерихов оспорил отказ в прокате его фильма из-за демонстрации свастики

РАПСИ

09:50 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя - РАПСИ. Международный Центр Рерихов (МЦР) подал заявление в суд к заместителю министра культуры РФ о признании незаконным решения об отзыве прокатного удостоверения на фильм «Зов Космической эволюции» из-за демонстрации в нем нацистской символики (свастика), говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

Заявитель оспаривает в суде решение заместителя министра культуры РФ Сергея Обрывалина, оформленного письмом от 18 августа. В данном письме указано, что прокатное удостоверение отзывается в соответствии с подпунктом «д» пункта 20 «Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения» в связи с тем, что в фильме демонстрируется нацистская символика (свастика). Это, как говорится в письме, запрещено статьей 6 ФЗ «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

МЦР полагает, что «решение об отзыве прокатного удостоверения на фильм «Зов Космической эволюции» является незаконным, нарушает его права на прокат данного фильма, на свободу слова и распространение информации и подлежит отмене».

По мнению фонда, в этом фильме не содержится запрещенной к распространению информации. Тема фильма, о которой идет речь, «посвященная нападению фашистской Германии на Советский Союз и Великой Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, отраженная на полотнах Н.К. Рериха, утверждает высокий народный подвиг и героизм, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, и завершается демонстрацией салюта в честь победы в Великой Отечественной войне». В целом фильм носит антивоенный характер, утверждая основную идею в творчестве Рериха «Мир через Культуру», считает истец.

Предварительные слушания по иску назначены на 23 января 2017 года.

Кроме того, в производстве Арбитража Москвы находится на рассмотрении заявление Государственного музея Востока (ГМВ) о выселении МЦР из строений 4 и 7 усадьбы Лопухиных, в которых располагается общественный Музей имени Н.К. Рериха. Также в заявлении содержится требование о возврате истцу здания в освобожденном виде и обязании ответчика осуществить снос самовольно возведенных временных пристроек к зданию.

По информации пресс-службы ответчика, в заявлении ГМВ требует расторгнуть договор безвозмездного пользования и выселить МЦР и его общественный музей из строений усадьбы Лопухиных, которые «ответчик занимает более 25 лет и которые отреставрированы МЦР при поддержке общественности без государственного финансирования». Истец считает, что ответчик не выполняет условия договоров безвозмездного пользования. «Достаточно прочитать исковое заявление и становится понятным, что все претензии ГМВ к МЦР надуманы и не подтверждены убедительными фактами», - считает ответчик.