Суд отказал учредителю еженедельника "Жизнь" во взыскании со СМИ 5 млн руб

15:20 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя - РАПСИ. Двадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность отказа учредителю популярного еженедельника «Жизнь» в иске к владельцу газеты «Однако, жизнь!» о запрете использования товарного знака и взыскании компенсации в размере 5 миллионов рублей, говорится в постановлении суда.

Апелляция подтвердила законность решения Арбитражного суда Смоленской области от 20 сентября.

АО «Ньюс медиа», которому принадлежит право на товарный знак «Жизнь» в отношении ряда товаров и услуг МКТУ, в марте подало заявление в суд о запрете ООО «Юнилайн» использовать сходное до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком «Жизнь» наименование СМИ «Однако, жизнь!». Также истец просил суд обязать ответчика за свой счет изъять из оборота и уничтожить все экземпляры газеты «Однако, жизнь!», на которой незаконно размещено сходное до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком «Жизнь» обозначение.

Согласно заключению Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН от 27 июня «по результатам опроса в целом отсутствует возможность сходства до степени смешения обозначений истца и ответчика». Более половины опрошенных потребителей воспринимают обозначение «Однако, жизнь!» целостно, не выделяя доминирующего элемента (55%). Также 63% опрошенных сказали, что именно слово «Однако» делает обозначение «Однако, жизнь!» особенным/отличным от других обозначений.

Суд указал, что в обозначении «Однако, жизнь!» восприятие и звучание слова «жизнь» существенно изменяется в сочетании с союзом «однако» (имеющим для одних потребителей анекдотичный контекст, для других – ассоциации с многообразием происходящих ситуаций). В указанном контексте союз «однако» в сочетании слов «Однако, жизнь!» нельзя однозначно определить, как слабый элемент, лишенный смысла (значения) в связи с фактическим приданием такового в последнее время (в том числе под влиянием фольклора, анекдотов, названия известной телепередачи и т.п.). В данном случае потребитель соответствующей продукции не смешивает два печатных издания, считает суд.

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