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Арбитражная практика

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Оставлено без движения заявление о признании банкротом МРСК Северо-Запада

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия
10:37 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти оставил без движения до 9 января 2017 года заявление ООО «Эко-Сервис» (Санкт-Петербург) о признании банкротом ПАО «МРСК Северо-Запада», говорится в определении суда.

Заявление оставлено без движения в связи с его ненадлежащим оформлением.

Кроме того, суд 11 ноября отказал в удовлетворении заявления ООО «Лидер» (Санкт-Петербург) о признании банкротом МРСК Северо-Запада. Кредитор обратился в суд, не исчерпав возможности удовлетворения своих требований в полном объеме путем обращения взыскания на имущество должника, говорится в определении суда.

В состав МРСК Северо-Запада входят семь филиалов — «Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», «Комиэнерго», «Новгородэнерго», «Псковэнерго». Территория обслуживания компании — 1,4 миллиона кв. км с населением около 5,8 миллиона человек. 55,38 % акционерного капитала компании принадлежит ПАО «Российские сети».

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Оставлено без движения заявление о признании банкротом МРСК Северо-Запада

10:37 30/11/2016 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти оставил без движения до 9 января 2017 года заявление ООО «Эко-Сервис» (Санкт-Петербург) о признании банкротом ПАО «МРСК Северо-Запада», говорится в определении суда.
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