Суд по иску "Аэрофлота" взыскал с "Оренбургских авиалиний" около 6,8 млрд руб

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12:52 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление «Аэрофлота» о взыскании с АО «Оренбургские авиалинии» около 6,8 миллиарда рублей, сообщили РАПСИ в суде.

В производстве суда имеется также иск «Аэрофлота» о взыскании с «Оренбургских авиалиний» 4,2 миллиарда рублей.

Кроме того, арбитраж 31 августа по еще одному иску «Аэрофлота» взыскал с компании «Оренбургские авиалинии» 2,198 миллиарда рублей. «Аэрофлот» просил взыскать задолженность по договору займа от 4 апреля, в том числе 1,9 миллиарда рублей основного долга, а также проценты и пени. Займ ответчик должен был возвратить в мае 2016 года, однако этого сделано не было. На заседании представитель истца отметил, что согласно отзыву ответчика, «Оренбургские авиалинии» фактически признали долг. Представитель ответчика на заседание не явился.

В начале июня Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Оренбургских авиалиний», входящих в группу «Аэрофлот», из-за объединения с авиакомпанией «Россия».

Авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот» и создана на базе трех региональных перевозчиков группы: «России», «Донавиа» и «Оренбургских авиалиний». Авиакомпания базируется в Санкт-Петербурге, имеет филиалы в Москве, Ростове-на-Дону и Оренбурге.