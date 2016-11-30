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Арбитражная практика

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Основатель САХО отказался от иска об исключении из конкурсной массы личных вещей

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд города Москвы, Новосибирская область, Россия
15:52 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя — РАПСИ. Основатель аграрного холдинга САХО Павел Скурихин, находящийся в процедуре банкротства, отказался от заявления об исключении из конкурсной массы предметов обычной домашней обстановки и обихода, а также вещей индивидуального пользования, говорится в определении Арбитражного суда Новосибирской области.

Производство по заявлению Скурихина прекращено. Заявитель просил суд исключить из конкурсной массы предметы и вещи, которые указаны в акте обследования и выявления его имущества 9 августа.

Арбитраж в июле частично удовлетворил заявление Скурихина о ежемесячном исключении из его конкурсной массы денежных средств на содержание несовершеннолетних детей. Суд определил выплачивать Скурихину ежемесячно денежные средства в размере не более величины прожиточного минимума для трудоспособного населения и не более 50% от величины прожиточного минимума для детей, действующего на территории проживания должника.

Скурихин просил суд ежемесячно исключать из конкурсной массы денежные средства в размере 54,8 тысячи рублей на содержание трех несовершеннолетних детей и супруги, а также на оплату личных нужд. Затем он отказался от части требований в отношении супруги в размере 11,1 тысячи ежемесячно и требований на содержание одного несовершеннолетнего ребенка.

Суд также отказал в удовлетворении двух ходатайств об установлении для Скурихина в период банкротства временного ограничения на выезд из РФ. Такое требование было заявлено финансовым управляющим в деле о банкротстве Скурихина Олегом Хворостининым и Сбербанком.

Заявление о личном банкротстве Скурихина подал Сбербанк, которому бизнесмен задолжал 348,3 миллиона рублей. В отношении бизнесмена 16 марта была открыта процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев.

«Сибирский аграрный холдинг» (САХО), созданный Скурихиным в начале 2000-х годов, за несколько лет стал одним из крупнейших российских агрохолдингов. Под его управлением находилось 400 тысяч гектаров земли в Центральном, Южном, Приволжском и Сибирском федеральных округах.

После финансового кризиса 2008 года и нескольких неблагоприятных для агропромышленного комплекса лет подряд агрохолдинг лишился возможности обслуживать кредитный портфель. Акционеры и руководство группы вели активный поиск стратегических партнеров и инвесторов, а в 2013 году объявили о продаже бизнеса.

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Основатель САХО отказался от иска об исключении из конкурсной массы личных вещей

15:52 30/11/2016 Основатель аграрного холдинга САХО Павел Скурихин, находящийся в процедуре банкротства, отказался от заявления об исключении из конкурсной массы предметов обычной домашней обстановки и обихода, а также вещей индивидуального пользования, говорится в определении Арбитражного суда Новосибирской области.
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