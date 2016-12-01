Павел Воля оспорил в суде права двух фирм на доменное имя pavelvolya.ru

11:17 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы рассмотрит 26 декабря заявление актера и резидента Comedy Club Павла Воли к двум фирмам о признании права на доменное имя pavelvolya.ru, говорится в определении суда.

Ранее Воля обратился в суд с иском к компаниям Netlink Ltd. и ООО «СэйлНэймс» о признании права на доменное имя, пресечении нарушения исключительного права на товарный знак и аннулировании регистрации домена. В настоящее время спорный домен принадлежит структуре, продающей доменные имена.

Одновременно с исковым заявлением поступило ходатайство истца о принятии обеспечительных мер. Суд удовлетворил требование истца, запретив ООО «СэйлНэймс» осуществлять действия по смене пользователя (администратора), аннулирования и других действий, передачу поддержку сведений о доменном имени другому регистратору. Также этой компании было запрещено вносить иные изменения в сведения, хранящиеся в реестре, в отношение доменного имени «pavelvolya.ru» до вступления в законную силу судебного акта.

Павел Воля был капитаном пензенской команды КВН «Валеон Дассон», в составе которой выиграл Первую лигу КВН, работал ведущим на Муз-ТВ. Он снимается в кино, в 2016 году вышел новый студийный альбом Воли «Мысли и музыка».