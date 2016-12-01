АСВ выплатит вкладчикам московского банка "Метрополь" 1,8 млрд руб

16:15 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек - РАПСИ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам ООО «Коммерческий банк «Метрополь» (Москва), размер которого составит около 1,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении агентства.

За страховым возмещением могут обратиться около 2,5 тысячи вкладчиков банка, отметило АСВ.

Центральный банк (ЦБ) РФ издал 18 ноября приказ об отзыве у КБ «Метрополь» лицензии на осуществление банковских операций.

Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. По информации регулятора, в условиях размещения денежных средств в активы низкого качества банк неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Кроме того, банк «Метрополь» был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

Банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов банк «Метрополь» на 1 ноября занимал 377-ое место в банковской системе России.