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Арбитражная практика

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Взыскание с фирмы 85 млн руб за порчу сельхоз земель на Кубани законно

Контекст
Теги: Земельное право, Взыскание задолженности, экология, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, Краснодарский край, Россия
09:22 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек - РАПСИ. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о взыскании по иску Россельхознадзора с ООО «Платан» 85 миллионов рублей за причинение вреда землям сельскохозяйственного назначения в Белореченском районе Кубани, сообщили РАПСИ в суде.

Фирма обжаловала в апелляции решение Арбитражного суда Краснодарского края от 10 августа, когда был удовлетворен иск ведомства.

По данным управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю, на территории площадью около одного миллиона гектар, находящейся в пользовании ООО «Платан», было выявлено уничтожение плодородного слоя почвы. Фирма перемешала плодородный слой с грунтами песчано-гравийной смеси, а также разместила на земельном участке дробильно-сортировочную технику.

"Согласно методике исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды,...общий ущерб, нанесенный ООО "Платан" землям сельскохозяйственного назначения, составляет 85 миллионов рублей", - сообщило ведомство.

Управление обратилось в суд с иском о взыскании указанной суммы.

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Взыскание с фирмы 85 млн руб за порчу сельхоз земель на Кубани законно

09:22 02/12/2016 Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о взыскании по иску Россельхознадзора с ООО «Платан» 85 миллионов рублей за причинение вреда землям сельскохозяйственного назначения в Белореченском районе Кубани, сообщили РАПСИ в суде.
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