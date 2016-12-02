Суд продлил на три месяца процедуру банкротства авиакомпании "Татарстан"

Фото: Дмитрий Марченко

14:01 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Республики Татарстан продлил на три месяца конкурсное производство в отношении авиакомпании (АК) "Татарстан", сообщили РАПСИ в суде.

Ходатайство о продлении срока банкротства было подано в суд управляющим авиакомпании Евгением Грабалиным. Рассмотрение вопроса о завершении либо продлении срока конкурсного производства в отношении авиакомпании суд назначил на 24 февраля 2017 года.

Арбитраж в августе отказал в удовлетворении иска конкурсного управляющего авиакомпании о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего генерального директора АК Заура Хуснутдинова.

Конкурсный управляющий Грабалин ранее представил в суд информацию о финансовом состоянии должника. В нем говорится, что предварительная стоимость активов авиакомпании составляет 303,3 миллиона рублей (основные средства - 75,4 миллиона рублей, запасы -10,6 миллиона рублей, вероятная сумма взыскания дебиторской задолженности - 217,2 миллиона рублей). В то же время, по информации суда, общая сумма задолженности, включенная в реестр требований кредиторов авиакомпании "Татарстан", составляет 2,8 миллиарда рублей.

Суд 31 октября 2014 года признал авиакомпанию банкротом. Заявление о банкротстве было направлено в суд самой компанией. Арбитраж в феврале удовлетворил заявление ФНС РФ о включении долга перед ней в размере 269,2 миллиона рублей в реестр требований кредиторов авиакомпании "Татарстан".

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Татарстан", летевший из Москвы, 17 ноября 2013 года разбился при посадке в аэропорту Казани. Авиакатастрофа унесла жизни шести членов экипажа и 44 пассажиров. При крушении самолета погибли, в частности, сын президента Татарстана Ирек Минниханов и глава управления ФСБ по Татарстану Александр Антонов.

По итогам проведенной проверки Росавиация выявила в авиакомпании целый ряд нарушений и с 31 декабря 2013 года аннулировала ее сертификат эксплуатанта. В настоящее время парк самолетов АК "Татарстан" передан другому татарстанскому перевозчику - авиакомпании "Ак Барс Аэро".