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Арбитражная практика

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"Дочка" "Газпрома" отсудила 300 тыс руб за использование ее бренда

Теги: Товарный знак, Взыскание задолженности, Газпром, Суд по интеллектуальным правам РФ, Удмуртия, Москва, Россия
16:13 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек — РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) подтвердил решение о взыскании по иску ОАО "Газпром нефтехим Салават" ("дочка" "Газпрома") с ООО "Торговая компания "Луч" 300 тысяч рублей за розничную продажу моторного топлива с использованием товарного знака нефтехимической компании, сообщили РАПСИ в суде.

Тем самым СИП отклонил кассацию ОАО "Газпром нефтехим Салават" на выводы нижестоящих инстанций, которые лишь частично удовлетворили требования компании. Истец требовал 5 миллионов рублей за незаконное использование бренда, а также 1 миллион рублей компенсации вреда деловой репутации.

Согласно материалам дела, ТК "Луч" осуществляет деятельность по продаже моторного топлива на автозаправочных станциях в Удмуртской Республике.

ОАО "Газпром нефтехим Салават" представило в суд фотографии автозаправочных комплексов, а также кассовые чеки, выданные при закупке представителем истца моторного топлива со спорными товарными знаками на АЗС.

Арбитражный суд Удмуртской Республики 25 апреля удовлетворил иск частично. "С учетом прекращения использования ответчиком товарных знаков, принадлежащих истцу, незначительный период использования товарного знака, а также то обстоятельство, что истцом не подтверждено причинение значительных убытков в результате незаконного использования ответчиком товарного знака, исходя из принципов разумности, справедливости, соразмерности, характера и масштаба нарушения, степени вины, суд считает возможным снизить размер компенсации до минимально возможного размера - 300 тысяч рублей", - говорится в решении суда первой инстанции.

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"Дочка" "Газпрома" отсудила 300 тыс руб за использование ее бренда

16:13 02/12/2016 Суд по интеллектуальным правам (СИП) подтвердил решение о взыскании по иску ОАО "Газпром нефтехим Салават" ("дочка" "Газпрома") с ООО "Торговая компания "Луч" 300 тысяч рублей за розничную продажу моторного топлива с использованием товарного знака нефтехимической компании, сообщили РАПСИ в суде.
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