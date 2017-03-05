Суд рассмотрит возможность возобновления дела об экоплатежах "Норникеля"

16:44 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Красноярского края назначил на 8 декабря рассмотрение вопроса о возобновлении производства по иску ПАО «ГМК «Норильский никель» о признании недействительным распоряжения краевого правительства об отказе в осуществлении корректировки размеров экологических платежей за 2014 год, говорится в определении суда.

Арбитраж 12 июля приостановил производство по этому делу. Заявитель просил приостановить производство по этому делу до вступления в законную силу судебному акта по другому спору компании с ведомством.

В иске говорится, что «Норильский никель» является плательщиком платы за негативное воздействие на окружающую среду и вправе производить уменьшение (осуществлять корректировку) платы на размер затрат, понесенных на выполнение природоохранных мероприятий. Выполнение истцом в полном объеме всех условий корректировки платы за 2011–2014 года подтверждается, вступившими в законную силу, судебными актами.

В решениях судов на управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и краевое правительство возлагались обязанности по рассмотрению вопросов об определении объема корректировки размеров платежей ГМК за этот период и утверждению фактических размеров корректировки платы в 2011, 2012, 2013 и 2014 года для заявителя, сообщил заявитель. Однако управление Росприроднадзора письмом от 19 февраля 2015 года отказало «Норильскому никелю» в определении объемов корректировки размеров платежей за загрязнение окружающей среды за 2014 год, отмечается в иске.

Правительство Красноярского края распоряжением от 26 апреля отказало в осуществлении корректировки размеров платы с учетом освоения природопользователями средств на выполнение природоохранных мероприятий за 2014 год для «Норильского никеля» в объеме 1,5 миллиарда рублей. По мнению истца, распоряжение краевого правительства не соответствует законодательству, нарушает его права и законные интересы.