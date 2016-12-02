Суд 19 января рассмотрит дело о банкротстве АКБ "Национальный залоговый банк"

klincity.ru

16:56 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Московской области назначил на 19 января 2017 года рассмотрение обоснованности заявления Центрального банка (ЦБ) России о признании несостоятельным (банкротом) ООО АКБ «Национальный залоговый банк», сообщили РАПСИ в суде.

Регулятор отозвал у АКБ лицензию на осуществление банковских операций приказом от 18 ноября.

По информации ЦБ, при неудовлетворительном качестве активов Национальный залоговый банк неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала), сообщил регулятор. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и качественного представления информации в уполномоченный орган.

По информации ЦБ, на 1 ноября по величине активов эта кредитная организация занимала 375-е место в банковской системе РФ.