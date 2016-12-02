"Оборонстрой" подал кассацию по делу о земле под "дачей Сердюкова"

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17:47 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек - РАПСИ. АО «Оборонстрой» подало кассационную жалобу на решение о взыскании в пользу ООО «СитиИнжирининг», у которого ранее был истребован земельный участок под так называемой «дачей Сердюкова», около 270 миллионов рублей по договору купли-продажи, сообщили РАПСИ в арбитраже Москвы.

Компания обжаловала в Арбитражном суде Московского округа решение суда первой инстанции от 31 августа и постановление апелляции.

С ответчика была взыскана сумма обеспечительного платежа в размере 206,1 миллиона рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 62,4 миллиона рублей по предварительному договору купли-продажи от 9 октября 2011 года.

По информации истца, 9 октября 2011 года он заключил с ОАО «53 Центральный проектный институт» (продавец) предварительный договор купли-продажи объектов недвижимого имущества. Согласно условиям договора стороны обязались заключить в срок по 31 декабря 2012 года включительно основной договор купли-продажи недвижимого имущества. Если основной договор не будет заключен в установленный срок по вине продавца, то обеспечительный платеж возвращается покупателю в течение 10 рабочих дней с даты получения продавцом соответствующего требования покупателя, отмечается в решении суда.

Как установлено судом, платежным поручением от 11 ноября 2011 года истец перечислил ОАО «53 Центральный проектный институт» обеспечительный платеж по договору в размере 206,1 миллиона рублей. Основной договор заключен не был, что сторонами не оспаривается. Ответчик является правопреемником ОАО «53 Центральный проектный институт» (реорганизация путем присоединения).

Кроме того, стороны 19 октября 2012 года подписали соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи. Поскольку обязательства из предварительного договора прекращены, а сумма обеспечительного платежа удерживается ответчиком без правовых оснований, истец обратился с иском в арбитражный суд. Ответчик, не заявляя возражений относительно наличия задолженности, просил отказать в удовлетворении исковых требований в связи с пропуском срока исковой давности.

Верховный суд (ВС) РФ 1 февраля отказал ООО «СитиИнжирининг» в пересмотре судебных актов об истребовании из его незаконного владения в пользу РФ земельного участка площадью 9,227 тысячи квадратных метров в районе курорта Анапа, на котором расположена так называемая «дача Сердюкова».

ВС отметил, что доводы заявителя жалобы не подтверждают существенных нарушений норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела. Оснований для передачи жалобы ООО для рассмотрения в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ не имеется, говорится в определении суда.

Арбитражный суд Краснодарского края 24 ноября 2014 года удовлетворил иск Росимущества и Военного прокурора ЮВО в интересах РФ в лице министерства обороны РФ. Апелляционный суд 30 марта 2015 года и кассационная инстанция 29 сентября 2015 года оставили решение суда первой инстанции без изменения. Заявитель просил ВС отменить эти судебные акты.

По информации деловых СМИ, в июле 2010 года возглавлявший тогда Минобороны РФ Анатолий Сердюков обратился в администрацию Анапы с просьбой о передаче департаменту имущественных отношений ведомства (им тогда руководила Евгения Васильева) участка земли площадью 9,227 тысячи квадратных метров в селе Большой Утриш города-курорта Анапы. На участке, расположенном на берегу Черного моря, планировалось строительство радиолокационной станции в связи с предстоящим перебазированием кораблей Черноморского флота. Рассмотрев обращение Сердюкова, чиновники передали землю Минобороны.

В августе 2010 года участок был оформлен военным ведомством в собственность, а еще через три месяца отошел унитарному предприятию «Окружной материальный склад Московского округа ВВС и ПВО». Затем он был внесен в уставный фонд одноименного ОАО. Впоследствии участок был признан непрофильным активом и через центр правовой поддержки «Эксперт» был продан частной компании за 110 миллионов рублей. В ГВСУ СКР установили, что недвижимость была реализована на 57 миллионов рублей дешевле ее рыночной стоимости.