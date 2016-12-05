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Арбитражная практика

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Суд рассмотрит жалобу самарского ОАО на взыскание $2,9 млн по иску ГП "Антонов"

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Теги: Суд по интеллектуальным правам РФ, Самарская область, Россия
09:53 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек - РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам рассмотрит 10 января 2017 года кассацию ОАО "Авиакор - авиационный завод" (Самара) на решение о взыскании в пользу Государственного предприятия "Антонов", входящего в ГК "Укроборонпром", 2,9 миллиона долларов вознаграждения (роялти) за использование товарного знака при производстве и реализации самолетов, говорится в определении суда.

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил 4 июля соответствующий иск ГП "Антонов", о чем РАПСИ сообщили в юридической фирме "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы украинского предприятия. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 21 октября подтвердил решение первой инстанции о взыскании.

По словам руководителя московского офиса юрфирмы Владимира Захарова, из-за отсутствия обширной практики рассмотрения подобных споров российскими судами, борьба за то, чтобы убедить судей в правоте клиента, была достаточно длительной и сложной. "Судебное заседание являлось закрытым ввиду того, что предмет разбирательства напрямую связан с коммерческой тайной сторон, участвующих в деле", - отметил он.

ГП "Антонов" также подало заявление в Арбитражный суд Воронежской области о взыскании с ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" 146,4 миллиона рублей долга. Этот иск арбитраж отклонил. Заявитель просил суд взыскать задолженность в виде роялти по лицензионному договору. На сайте ответчика говорится, что он выпускает самолеты ИЛ-96, АН-148, а также агрегаты для SSJ-100 и военно-транспортные самолетов Ил-76МД90А.

Кроме того, в ноябре Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил заявление Министерства обороны РФ о взыскании с ГП "Антонов" 180,2 миллиона рублей неустойки, говорится в решении суда. В исковом заявлении содержалось требование о взыскании с ответчика 357,4 миллиона рублей.

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Суд рассмотрит жалобу самарского ОАО на взыскание $2,9 млн по иску ГП "Антонов"

09:53 05/12/2016 Суд по интеллектуальным правам рассмотрит 10 января 2017 года кассацию ОАО "Авиакор - авиационный завод" (Самара) на решение о взыскании в пользу Государственного предприятия "Антонов", входящего в ГК "Укроборонпром", 2,9 миллиона долларов вознаграждения (роялти) за использование товарного знака при производстве и реализации самолетов, говорится в определении суда.
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