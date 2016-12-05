Суд рассмотрит кассацию McDonald’s на взыскание 21 млн руб долга за воду

flickr.com/ Mike Mozart

10:35 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа назначил на 12 января рассмотрение кассационной жалобы ООО "Макдоналдс" на решение о взыскании с него в пользу ГУП "Ставрополькрайводоканал" 21,2 миллиона рублей задолженности за отпущенную питьевую воду и принятые сточные воды, сообщили РАПСИ в суде.

Компания обжаловала решение первой инстанции от 2 июня, а также постановление апелляции.

По информации ГУП, в одном из ресторанов McDonald’s в Ставрополе 2 июня 2015 года в результате обследования водомерного узла было выявлено, что вместо ранее установленного прибора учета воды в ресторане стоит иной прибор учета неизвестного типа, заводской номер которого отсутствует.

В связи со срывом пломбы истец произвел расчет платы за период с 27 мая 2014 года (дата предыдущей контрольной проверки) по 25 июня 2015 года (дата прекращения самовольного пользования). В результате сумма расчета составила более 21 миллиона рублей, говорится в иске.

McDonald’s в удовлетворении исковых требований просил отказать, поскольку, по мнению ответчика, акт контрольного обследования не подтверждает неисправность его прибора учета, а также из акта невозможно установить место проведения обследования.

Кроме того, McDonald’s считает, что доказательств водоснабжения общества через трубу с диаметром сечения 100 мм не имеется, в связи с чем расчет, произведенный истцом, является неверным. McDonald’s альтернативно представил свой контррасчет, сумма которого составила около 10 тысяч рублей.

По мнению арбитража, ответчик не обеспечил с должной степенью заботливости и осмотрительности надлежащую техническую эксплуатацию и содержание средств учета, доказательств обратного в суд не представил. Суд пришел к выводу о доказанности истцом факта ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору в части содержания в надлежащем порядке приборов учета потребления воды, а также суммы долга в заявленном размере.

"Своими действиями ответчик нарушил условия договора в части соблюдения его существенных условий об обеспечении учета воды, сточных вод, обеспечив при этом условия, при которых ему в отсутствие прибора учета была обеспечена возможность осуществлять самовольное (безучетное) пользование водоснабжением и водоотведением через обводную линию диаметром 100 мм", - говорится в решении суда.