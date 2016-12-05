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Арбитражная практика

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Подана кассация по спору властей Крыма с офшором на 18,3 млн гривен

Контекст
Теги: Арбитражный суд города Москвы, Крым, Москва, Россия
11:53 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек — РАПСИ. Кипрская компания DRGN Limited подала кассационную жалобу на постановление об отмене решения о взыскании с Министерства финансов Республики Крым 18,3 миллиона украинских гривен долга, сообщил РАПСИ в арбитраже Москвы.

Девятый арбитражный апелляционный суд 20 сентября отменил решение о взыскании долга с властей Крыма. Тем самым апелляция удовлетворила жалобу государственного совета республики. Арбитраж Москвы 12 июля удовлетворил соответствующее заявление. Истец (кипрская компания) пояснил, что автономная Республика Крым в лице Верховной Рады ранее осуществила заимствование в форме выпуска облигаций с целью привлечения средств на покрытие дефицита бюджета для развития республики в 2011 году.

Облигации внутреннего местного займа размещались на территории Украины среди юридических и физических лиц путем открытой продажи уполномоченным эмитентом андеррайтером (СП ООО «Драгон Капитал»). Истец 21 января 2013 года заключил с андеррайтером договор купли-продажи ценных бумаг, в соответствии с которым «Драгон Капитал» передал в собственность истца 25,2 тысячи облигаций.

Кипрская компания указала, что затем часть облигаций она продала на фондовом рынке, после чего остаток на счете ценных бумаг по состоянию на 21 марта 2014 года составил 17,1 тысячи облигации.

Поскольку истец не получил установленную соответствующим проспектом эмиссии облигаций выплату процентного дохода за два процентных периода, а также стоимость, принадлежащих ему облигаций, то он обратился с иском в суд.

Арбитраж посчитал, что надлежащим ответчиком по этому иску является Республика Крым в лице регионального Министерства финансов, хотя заявитель просил взыскать денежные средства также с Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ, Государственного Совета Республики Крым и республиканского совета министров.

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Подана кассация по спору властей Крыма с офшором на 18,3 млн гривен

11:53 05/12/2016 Кипрская компания DRGN Limited подала кассационную жалобу на постановление об отмене решения о взыскании с Министерства финансов Республики Крым 18,3 миллиона украинских гривен долга, сообщил РАПСИ в арбитраже Москвы.
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