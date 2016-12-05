Рейтинг@Mail.ru
 
05/12/2016 14:15
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Сбербанк подал иск о взыскании 1 млрд руб с четырех структур ГК "Юлмарт"

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Юлмарт, Сбербанк, Санкт-Петербург, Россия
12:46 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек - РАПСИ. Сбербанк России подал заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти о взыскании 1,007 миллиарда рублей с четырех структур, входящих в ГК «Юлмарт», говорится в материалах суда.

В качестве ответчиков выступают НАО «Юлмарт», ООО «Юлмарт Девелопмент», ООО Юлмарт Региональная сбытовая компания» и ООО «Юлмарт Продуктово-закупочная компания».

Ранее ООО «Балтийская электронная площадка» подало заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти о признании банкротом ООО «Юлмарт Региональная сбытовая компания», входящего в ГК «Юлмарт». Рассмотрение обоснованности заявления о банкротстве суд назначил на 20 декабря. В рамках дела о банкротстве по ходатайству должника суд запретил девяти банкам осуществлять безакцептное списание денежных средств с ряда его счетов.

Кроме того, в ноябре индивидуальный предприниматель Олег Морозов подал заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти о признании банкротом НАО «Юлмарт». Рассмотрение обоснованности заявления о банкротстве суд назначил на 15 декабря. Суд запросил у НП ОАУ «Авангард» информацию о Борисе Юрченко, который является кандидатом на должность арбитражного управляющего должника.

Группа компаний «Юлмарт» — крупнейший российский частный интернет-холдинг, специализирующийся на сегменте электронной коммерции. Дистрибьюторская сеть компании охватывает свыше 400 пунктов продаж разного формата более чем в 240 городах страны.


добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Сбербанк подал иск о взыскании 1 млрд руб с четырех структур ГК "Юлмарт"

12:46 05/12/2016 Сбербанк России подал заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти о взыскании 1,007 миллиарда рублей с четырех структур, входящих в ГК «Юлмарт», говорится в материалах суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Правительство РФ снизило в III квартале 2016 г прожиточный минимум на 67 руб

13:52 05/12/2016 Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому размер прожиточного минимума за III квартал 2016 года составил 9 тысяч 889 рублей, что на 67 рублей меньше по сравнению в предыдущим кварталом текущего года .

Сбербанк подал иск о взыскании 1 млрд руб с четырех структур ГК "Юлмарт"

12:46 05/12/2016 Сбербанк России подал заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти о взыскании 1,007 миллиарда рублей с четырех структур, входящих в ГК «Юлмарт», говорится в материалах суда.

Глава фирмы осужден на 9 мес за хищение 850 тыс руб при строительстве "Восточного"

11:05 05/12/2016 Благовещенский городской суд Амурской области признал директора ООО "Строитель" Ивана Чопозова виновным в присвоении более 850 тысяч рублей при строительстве космодрома "Восточный" и назначил осужденному наказание в виде 9 месяцев лишения свободы, сообщает в понедельник Прокуратура Амурской области.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера