Законность выводов ФАС в отношении сбытовой компании Башкирии подтверждена

13:54 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Московского округа подтвердил выводы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о навязывании ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» дополнительных условий к договору, говорится в сообщении ведомства.

По данным службы, ООО «Русэнергосбыт» обратилось в ведомство с жалобой на действия ООО «ЭСКБ», выразившиеся в навязывании дополнительных объемов оказанных услуг по передаче электрической энергии и дополнительной стоимости сбытовых услуг, рассчитанных без учета электрических связей между энергопринимающими устройствами конечного потребителя по договору электроснабжения.

ФАС в адрес ООО «ЭСКБ» выдала в ноябре 2014 года предупреждение о необходимости прекращения действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

«На этот момент дело зашло на второй круг судебного разбирательства. Арбитражный суд Московского округа 18 февраля 2016 года отменил акты нижестоящих инстанций, которые признали решение и предписание ФАС России незаконными в отношении «ЭСКБ», и отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию», — отмечается в сообщении.

Служба подчеркивает, что первая, апелляционная и кассационная инстанции повторно рассмотрев дело, поддержали выводы ФАС.