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Арбитражная практика

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Заявление о банкротстве АО "Пикалевский цемент" рассмотрят 19 декабря

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия
15:31 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек — РАПСИ. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленобласти назначил на 19 декабря рассмотрение обоснованности заявления о банкротстве АО "Пикалевский цемент", входящего в "Евроцемент груп", говорится в материалах дела.

Заявление подало ООО "ИПСК". Согласно картотеке арбитражных дел, суд взыскал 630 тысяч рублей с "Пикалевского цемента" в пользу компании. Решение вступило в законную силу. Также в производстве арбитража Петербурга имеется иск ООО "ИПСК" к "Пикалевскому цементу" на 360 тысяч рублей.

Предприятие "Пикалевский цемент" является градообразующим. Оно расположено в городе Пикалево Ленинградской области. Свою историю завод берет с 1930-х годов. В 2005 году "Пикалевский цемент" вошел в состав холдинга Евроцемент груп.


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Заявление о банкротстве АО "Пикалевский цемент" рассмотрят 19 декабря

15:31 05/12/2016 Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленобласти назначил на 19 декабря рассмотрение обоснованности заявления о банкротстве АО "Пикалевский цемент", входящего в "Евроцемент груп", говорится в материалах дела.
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