ООО "Корея Кар" обязали переименоваться из-за сходства с названием государства

15:20 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил заявление ФНС РФ об обязании автосалона ООО "Корея Кар" прекратить использование в своем фирменном наименовании названия иностранного государства "Корея", говорится в решении суда.

Ранее налоговая служба подала четыре заявления в Арбитраж Рязанской области к автосалонам о понуждении сменить фирменные наименования на иные, не содержащие официального наименования иностранных государств. В качестве ответчиков выступают ООО "Германия Авто", ООО "Корея Авто", ООО "Корея Кар" и ООО "КореяПарт".

Кроме того, в мае 2015 года Третий арбитражный апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции, которая по иску ФНС РФ обязала ООО "Торговый дом "Белорусский" сменить фирменное наименование на иное, не содержащее официального наименования иностранного государства. Фирма обжаловала в апелляционной инстанции решение Арбитражного суда Красноярского края от 6 марта.

По мнению ТД "Белорусский", регистрирующий орган не доказал, что в названии ответчика содержится слово производное от названия иностранного государства. Также фирма считает, что требования регистрирующего органа не основаны на нормах действующего законодательства.

В решении суда первой инстанции говорится, что доказательств наличия разрешения на включение в фирменное наименование юридического лица – ООО "Белорусский" слов, производных от наименования "Республика Белоруссия" или "Беларусь", суду представлено не было. Суд пришел к выводу, что ООО не предприняло надлежащих мер для приведения своего фирменного наименования в соответствие с действующим законодательством.

Ранее в пресс-службе суда сообщили, что ФНС подала в суд заявления о понуждении шести компаний изменить фирменные наименования в связи с использованием в них официальных наименований иностранных государств.

В качестве ответчиков выступали ООО "Дом итальянской кухни", ООО "ФранцФудХорека", ООО "Продукты Белоруссии", ООО "Торговый дом "Белорусский", ООО "Британика" и ООО "ФранцФудРитейл".

В соответствии с законодательством в фирменное наименование юридического лица не могут включаться полные или сокращенные официальные наименования иностранных государств, а также слова, производные от таких наименований. Однако в фирменных наименованиях вышеуказанных обществ включены официальные наименования иностранных государств, что и послужило поводом для обращения в суд, отметили в суде.

Шестой арбитражный апелляционный суд 1 июля 2014 года подтвердил отказ в иске ФНС РФ о понуждении ООО "Сан-Марин" (Благовещенск) к изменению фирменного наименования из-за его сходства с названием государства Сан-Марино.

В обоснование иска Межрайонная инспекция ФНС №1 по Амурской области ссылалась на запрет на включение в фирменное наименование юридического лица производного слова от наименования иностранного государства. Согласно статье 1473 Гражданского кодекса РФ, в фирменное наименование юридического лица не могут включаться полные или сокращенные официальные наименования РФ, иностранных государств, а также слова, производные от таких наименований.

Из материалов дела следует, что в Единый государственный реестр юридических лиц 25 декабря 2013 годы были внесены сведения о создании юридического лица – ООО "Сан-Марин". Оснований для отказа в госрегистрации юридического лица регистрирующий орган не усмотрел, говорится в решении суда первой инстанции.

Амурский арбитраж посчитал, что "Сан-Марин" имеет совершенно другое произношение, не является сокращением от названия государства и с ним не ассоциируется.